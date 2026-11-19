저소득 가구·복지시설에 91t 전달

김경대 구청장 “겨울나기 보탬되길”



김경대 서울 용산구청장이 지난 17일 후암동에서 김장 나눔에 감사를 전하고 있다.

용산구 제공

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서울 용산구가 지난 16~18일 ‘사랑의 김장 나눔 행사’로 취약계층에게 김장 김치를 전달했다고 19일 밝혔다. 구는 16개 동 지역사회보장협의체를 통해 김치 8㎏짜리 1만 1400상자(총 91t)를 저소득 주민 7894가구와 사회복지시설 180곳에 전달했다. 이번 김장 김치는 ‘용산구 따뜻한 겨울나기 사업’에 모인 후원금으로 준비했다.용산복지재단이 주관한 이번 행사는 저소득 주민과 사회복지시설 등 이웃의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 진행됐다. 16일 한남동 공영주차장에서 LG유플러스, TYM, 서울드래곤시티, 한국철도공사, 용산구새마을부녀회, 국방동우회, 이태원글로벌빌리지센터 등 100여명이 김치를 버무렸다.이어 동별로 김치를 전달했다. 16일에는 4개 동(이태원1동, 이태원2동, 보광동, 한강로동)에, 17일에는 6개 동(한남동, 용산2가동, 후암동, 남영동, 원효로1동, 청파동)에, 18일에는 6개 동(효창동, 용문동, 원효로2동, 이촌2동, 이촌1동, 서빙고동) 순으로 진행했다.김장 나눔을 이어갈 수 있도록 모금이 진행 중이다. ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’는 내년 2월 14일까지 진행된다. 성금과 물품은 김장 나눔뿐 아니라 생계·의료비 지원 등 취약계층을 위해 쓰인다. 전용 계좌나 QR 코드로 전달하거나 현물은 구청과 동 주민센터에 제출하면 된다.김경대 구청장은 “추운 날씨에 정성껏 준비한 김장 김치가 겨울나기에 작은 보탬이 되길 바란다”며 “한 분 한 분의 정성은 어려운 이웃의 일상을 지탱하는 든든한 힘이 된다”고 감사를 전했다.김주연 기자