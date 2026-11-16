‘골칫거리’ 울산 떼까마귀의 변신

‘분변 폭탄’에서 관광자원으로

군무 생태 해설장 23일 개장



떼까마귀들이 울산 태화강 철새공원 인근 하늘을 뒤덮으며 군무를 펼치고 있다.

울산시 제공

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거리에 쏟아지는 ‘분변 폭탄’ 등으로 주민에게 골칫거리로 전락한 떼까마귀를 울산시가 지역의 대표 생태 관광 자원으로 탈바꿈시키고 있다. 수만 마리 까마귀가 비행하는 장관을 상품화하며 공존에 나선 것이다.16일 울산시에 따르면 몽골과 시베리아 등지에 살다 추위를 피해 매년 10월부터 이듬해 2월까지 울산을 찾는 떼까마귀는 최대 11만여마리에 이른다. 주요 서식지인 남구 삼호동 태화강 삼호대숲 일대 주민들의 고충은 이만저만이 아니다.전선과 가로수를 점령한 까마귀들이 쏟아내는 배설물로 길거리와 주차된 차량은 하얗게 오염되기 일쑤다. 주민들의 시름은 까마귀 떼 출몰이 본격화되는 12월을 앞두고 더욱 깊어지고 있다.그럼에도 산업도시 울산이 떼까마귀를 ‘겨울 진객’으로 극진히 대접하는 이유는 이들이 맑아진 태화강의 생태 복원을 상징하기 때문이다.흉조로 인식되는 큰부리까마귀와 달리 떼까마귀는 농작물 해충을 잡는 익조로 꼽힌다. 특히 따뜻하고 천적을 피하기 좋은 태화강 삼호대숲은 국내 떼까마귀의 60%가 몰리는 최대 월동지다.이에 시와 태화강생태관광협의회는 골칫거리 철새를 관광 상품화하는 역발상에 나섰다. 시는 오는 23일부터 내년 1월 31일까지 태화강 생태관광 상설체험장 일원에서 ‘태화강 떼까마귀 군무 생태 해설장’을 운영한다. 해설장은 오후 1시부터 7시까지 열린다.올해는 접이식 침대형 의자를 설치해 누워서 편안히 군무를 감상할 수 있다. 자연환경해설사의 생태 설명도 함께 들을 수 있으며 단체 관람은 태화강탐방안내센터에서 예약하면 된다.시 관계자는 “겨울철 태화강을 찾는 떼까마귀는 울산만이 가진 특별한 생태관광자원”이라며 “앞으로도 다양한 철새들이 찾아오는 건강한 생태환경을 조성하는 데 앞장서겠다”고 말했다.울산 조원일 기자