서울특별시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 시정질문에서 오세훈 시장의 역점사업인 한강버스의 무리한 확장 계획과 본말이 전도된 상업화 추진을 강하게 비판했다.
노 의원은 2025년 기준 한강버스 전체 매출 중 본업인 운송수입은 3.9%에 그친 반면, 편의점·카페 등 식음료(F＆B) 부대사업이 86.8%를 차지하는 기형적 구조를 지적했다. 또 미래한강본부 내부 방침서에서 적자 확대를 인정하면서도 대중교통 기능 강화 대신 팬미팅·대관·상업시설 등 ‘선착장 장사’ 수익 모델 발굴 용역에만 매달리고 있다고 질타했다.
아울러 완전자본잠식 상태에서 SH공사 1000억원대 차입금으로 버티고 있음에도, 선박을 12대에서 24대로, 선착장도 2배 가까이 늘리겠다고 발표한 점을 문제 삼았다.
노 의원은 “실제 민간투자 의사를 밝힌 기업이 누구인지 구체적 계획조차 없는 상태”라며, “기존 사업의 재무건전성조차 확보하지 못한 채 시설부터 2배로 늘리겠다는 것은 건설비와 감가상각비로 인한 ‘적자 폭탄’을 자초하는 꼴”이라고 목소리를 높였다.
이에 대해 오세훈 시장은 “광고 수입이나 식음료 부대사업으로 수익을 창출해 시민들이 3000원이라는 저렴한 요금으로 이용할 수 있도록 사업 구조를 설계한 것”이라며, “2028년 말까지 경영실적을 보아 자립하게 되면 민간투자를 끌어들여 확대해 나가겠다”고 답변했다.
신성은 리포터