

관악구 한마음 노래축제

박준희(앞줄 가운데) 서울 관악구청장이 지난 18일 ‘스마트경로당 한마음 노래축제’에서 어르신들을 응원하고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구가 스마트경로당 58곳에서 화면 너머 함께 노래하고 즐기는 ‘한마음 노래대회’를 열었다고 19일 밝혔다.이번 대회는 지난 18일 어르신들이 각자의 경로당에서 화상으로 참여하는 방식으로 진행됐다. 올해 신규 조성된 13곳 등 총 58개 스마트경로당이 마치 한자리에 모인 것처럼 실시간으로 연결됐다. 어르신들이 디지털 기기 활용 경험을 넓히고 이웃 경로당과 교류할 수 있는 자리였다.박준희 구청장은 신사경로당에서 경연을 관람하며 참가자들을 응원하고 다른 경로당 어르신에게 인사를 건넸다. 지난 9월부터 7차례 예선을 통과한 8개 경로당은 본선에서 실력을 선보였다. 최고령 87세 참가자도 있었다.관악 스마트경로당은 지난 4일 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘2026 월드 스마트시티 어워즈’에서 본상을 수상하기도 했다.박 구청장은 “스마트경로당은 단순히 디지털 기기를 갖춘 공간을 넘어 어르신들이 서로 소통하고 교류하는 새로운 만남의 장”이라며“앞으로도 어르신들이 경로당에서 즐겁고 활기찬 일상을 보내실 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.김주연 기자