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미포산단 대형재난 막는다… ‘민·관 공조체계’ 구축

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울산북부소방서-미포산단 11개 기업, ‘재난 공동대응’


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울산 북부소방서 제공


울산북부소방서가 미포 국가산업단지 내 주요 기업 및 기관들과 함께 대형 재난 발생에 대비한 민·관 공동 대응 체계를 구축한다.

울산북부소방서는 6일 오전 북부소방서 대회의실에서 미포 국가산업단지 내 11개 주요 기업 및 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 ‘산업단지 재난 공동 대응 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

미포 국가산업단지는 대규모 공장과 위험물 취급 시설이 밀집해 있어, 화재나 폭발 사고가 발생할 경우 대형 인명·재산 피해로 번질 위험이 크다. 이에 따라 사고 발생 초기 단계에서 인접 사업장 간의 협력이 필수 과제로 지적돼 왔다.

이번 협약에는 울산북부소방서를 중심으로 현대자동차(주) 사업부 및 시트공장, 한국공항공사 울산공항, 금강기계공업(주), 덕산하이메탈(주), 디와이 덕양(주), 모트라스(주), SJG세종(주), (주)서연이화, 신영(주), 현대스틸파이프(주) 등 산단 내 핵심 11개 사업체 및 기관이 동참했다.

각 기관과 기업은 이번 협약에 따라 재난 예방과 대응을 위한 정보 공유, 신속한 비상 연락망 가동, 인력·장비·시설 등 방재 자원의 상호 지원, 재난 역량 강화를 위한 안전협의체 구성 및 운영 등에 대해 적극 협력하기로 했다.

특히 소방대 도착 전이나 대규모 소방력이 필요할 때 인근 기업 간 장비와 인력을 즉각 공유해, 초기 골든타임을 확보하고 연소 확대를 선제적으로 차단할 방침이다.

소방서 관계자는 “기업과 소방이 긴밀한 공동 대응망을 구축할 때 빈틈없는 안전을 확보할 수 있다”며 “협력체계를 공고히 다져 시민과 근로자가 안심할 수 있는 안전한 산단을 만들겠다”고 전했다.

울산 조원일 기자
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