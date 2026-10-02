신미숙 경기도의원 “경기도여성가족재단, 성별 임금격차·돌봄환경 변화 연구해 정책으로 연결해야”



▲경기도의회 여성가족평생교육위원회 신미숙 부위원장을 비롯한 위원들과 재단 관계자들이 경기도여성가족재단 현장방문을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도여성가족재단이 단순 출연금 사업 집행 위주에서 벗어나 성별 임금격차 해소와 돌봄환경 변화 대응 등 본연의 싱크탱크 역할을 대폭 강화해야 한다는 지적이 제기됐다.경기도의회 여성가족평생교육위원회 신미숙 부위원장(더불어민주당, 화성4)은 지난 29일 경기도여성가족재단 현장방문을 진행하고, 외국인 주민 급증과 돌봄체계 개편 등 지역사회가 직면한 구조적 과제를 면밀히 연구해 도정에 반영되는 정책으로 발전시킬 것을 주문했다.신미숙 부위원장은 이날 현장에서 “경기도여성가족재단이 설립된 지 상당한 시간이 지난 만큼 변화된 사회환경에 맞춰 재단의 정체성과 역할을 다시 점검할 필요가 있다”며 “광역재단이 기초지자체 및 현장기관과 어떻게 연결되고 정책을 확산할 것인지 구체적인 방향을 마련해야 한다”고 밝혔다.이어 신 부위원장은 “RE100과 사회적 책임 등 경영평가 지표를 관리하고 점수를 높이는 것도 중요하지만, 그것만으로 재단의 필요성을 충분히 설명하기는 어렵다”며 “성별 임금격차, 외국인 주민 증가, 돌봄환경 변화와 빅데이터 분석 등 경기도가 직면한 과제를 연구하고 정책으로 연결하는 본연의 기능을 강화해야 한다”고 강조했다.특히 단기적인 위탁·출연금 사업 수행에 치중하느라 핵심 임무인 정책연구 역량이 위축되어서는 안 된다고 짚었다. 신 부위원장은 “단기 사업을 집행하는 데 머물지 말고 경기도 여성·가족·돌봄 분야의 변화를 선제적으로 분석해 정책 의제를 제시해야 한다”며 “현장의 목소리와 연구 결과가 도정과 시군 정책에 반영되는 체계를 구축해 달라”고 요청했다.기관의 경영평가 결과에 대한 세밀한 분석도 뒤따랐다. 신 부위원장은 “경영관리 부문은 정성평가가 상대적으로 높고 정량평가가 낮은 반면, 경영성과 부문은 정성평가가 낮고 정량평가가 높게 나타났다”며 “총점 73.89점과 4등급이라는 결과뿐만 아니라 각 지표가 보여주는 조직의 강점과 취약점을 세밀하게 분석해야 한다”고 지적했다.아울러 경기도 아동돌봄 플랫폼 운영과 관련해서는 중앙정부 및 타 지자체 유사 시스템과의 중복 투자 문제를 면밀히 검토할 것을 촉구했다. 신 부위원장은 “경기도가 선제적으로 아동돌봄 플랫폼을 구축했지만 국가와 다른 지방자치단체도 유사한 시스템을 추진하고 있다”며 “이용자 편의와 예산 효율성을 기준으로 플랫폼의 확대·통합·축소 방향을 검토하고 중앙정부와 경기도, 시군의 역할을 명확히 정리해야 한다”고 말했다.끝으로 신 부위원장은 “경기도여성가족재단은 단순한 사업 수행기관이 아니라 사회변화를 분석하고 경기도의 여성·가족·돌봄정책을 설계하는 전문기관이어야 한다”며 “도민이 체감할 수 있는 연구성과와 정책대안을 통해 재단의 역할과 필요성을 입증해 달라”고 당부했다.양승현 리포터