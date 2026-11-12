전남광주특별시, 방위산업 생태계 구축 모색

국방 반도체·함정 정비·방산 소재·차세대 추진기관 등 제시



전남광주특별시가 지난 11일 ‘2026 전남광주 방산 진흥 포럼’을 개최하고 있다.

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전남광주특별시는 지난 11일 방위산업 역량과 지역 반도체·첨단소재 산업을 연계한 미래 성장 전략을 모색하기 위한 ‘2026 전남광주 방산 진흥 포럼’을 개최했다.강명수 전남광주통합특별시 산업경제부시장과 현대로템, 한화오션, 한국광기술원, 국방과학연구소, 국립창원대학교, 광주과학기술원(GIST) 등 방산 분야 관계자들이 참석한 이날 포럼은 지역 중소기업의 방산시장 진입과 신규 판로 개척, 앵커기업 유치 등 지역 방위산업 생태계 구축 방안을 논의했다.행사는 전남광주특별시의 산업단지 입지 여건과 첨단 전략산업 육성 시책 소개를 시작으로 ‘전남광주 방위산업의 발전 방향과 육성 전략’을 주제로 한 전문가 발표와 패널 토의 순으로 진행됐다.김흥섭 국립창원대학교 교수와 송영환 한화오션 특수선IPS 팀장은 전남광주 주력산업을 기반으로 한 국방 반도체와 방위산업 생태계 구축·발전 전략과 ‘함정 유지·보수·정비(MRO) 역량과 실적사례’를 발표했다.이어 변재원 전남대학교 교수는 ‘전남광주 방산 소재 산업 활성화 전략’을 분석하고, 남궁혁준 현대로템 항공우주개발센터장은 ‘미래 전장 지배를 위한 차세대 추진기관 발전 방향’을 제시했다.강명수 부시장은 “방위산업은 첨단기술과 제조업 등이 융합된 미래 성장산업으로 지역 주력산업과 연계한 전략적 육성이 중요하다”며 “산학연 협력을 강화해 전남광주특별시를 방위산업의 거점으로 육성하겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자