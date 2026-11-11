채우진 서울시의원 “서울에너지공사 미래 에너지 사업, 실증 넘어 현장 확산으로 이어져야”

ESG 개방형 테스트베드·AI 기반 열수송관 점검 등 혁신사업 성과 주목

공동주택 친환경 에너지 믹스와 목동 4등급 모델, 에너지 절감 효과 검증 및 확대 필요



채우진 의원이 제340회 정례회 서울에너지공사 행정사무감사에서 질의를 하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 채우진 의원(더불어민주당, 서강, 합정, 서교, 망원1동)이 지난 10일 열린 제340회 정례회 서울에너지공사 행정사무감사에서 ESG 개방형 테스트베드와 공동주택 친환경 에너지 믹스 등 미래 에너지 사업의 추진 현황을 점검하고, 우수한 사업 사례가 실질적인 에너지 절감과 현장 확산으로 이어질 수 있도록 후속 추진을 당부했다.채 의원은 먼저 ESG 개방형 테스트베드 사업을 혁신 기술의 상용화를 지원하는 우수 사례로 평가했다. 2025년 실증을 마친 수소차 충전 예약 자동화 기술은 전문기관의 검증을 거쳐 상용화가 가능한 수준이라는 공사 측 평가를 확인하고, 향후 서울시 및 유관기관과 연계한 기술 보급과 지원 확대 필요성을 제기했다.현재 개발 중인 AI 기반 열수송관 점검 기술의 가능성을 높이 평가했다. 기존에는 인력이 탑승한 열화상 차량이 일일이 관로를 살폈지만, 향후 자율주행과 AI 분석이 도입되면 점검의 효율과 정확성이 크게 향상될 전망이다. 따라서 실증 사업이 마무리되는 즉시 현장 적용과 상용화 절차에 속도를 내달라고 당부했다.이와 함께 공동주택 친환경 에너지 믹스 사업 부문에서는 태양광과 지열, 지역난방을 아우르는 복합 에너지원의 확장성을 점검했다. 특히 목동 LH 가로주택정비사업은 제로에너지건축물 의무 등급인 5등급을 넘어선 4등급 달성을 추진 중인 곳으로, 향후 주거지 에너지 전환을 이끌어갈 표준 모델이 될 것으로 기대된다.채우진 의원은 “행정사무감사는 사업의 문제점을 지적하는 데 그치는 것이 아니라, 잘하고 있는 사업은 발굴하고 성과를 확산할 수 있도록 방향을 제시하는 과정”이라며 “시범사업이나 협약에 머무르지 않고 실제 에너지 절감 효과와 경제성을 객관적으로 검증해 예산과 현장 적용을 확대해야 한다”고 강조했다.이어 “서울에너지공사가 미래 에너지 기술을 선도하는 기관으로서 혁신사업의 실증부터 상용화, 보급까지 연결하는 역할을 강화해야 한다”며 “필요한 정책적·재정적 지원 방안도 의회 차원에서 함께 살펴보겠다”고 밝혔다.류정임 리포터