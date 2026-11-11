안광률 경기도의원 “제부마리나에는 요트를, 대학 식탁에는 경기미를”



▲안광률 경기도의원이 11일 열린 경기평택항만공사 및 경기도농수산진흥원 행정사무감사에서 해양레저 활성화와 경기미 소비 촉진을 주문하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 농정해양위원회 소속 안광률 의원(더불어민주당, 시흥1)은 11일(수) 경기평택항만공사와 경기도농수산진흥원을 상대로 진행된 2026년도 행정사무감사에서 양 기관이 단순한 기존 사업 관리에 머무르지 않고 이용객과 소비처를 직접 발굴하는 적극행정에 나설 것을 촉구했다.이날 안광률 의원은 먼저 제부마리나 내 선박수리소 임차인이 사업성 부족을 이유로 중도에 계약을 포기한 사례를 언급하며, 단순히 시설을 채우는 방식만으로는 마리나의 자생력을 갖추기 어렵다고 짚었다. 이어 “서울·경기·인천의 많은 요트 소유자들이 요트를 어디에 둘지 고민하고 있는데, 왜 이들을 유치하지 못하는지 의문을 가져봐야 한다”며 수도권 지역의 요트 수요부터 적극적으로 흡수해야 한다고 강조했다. 아울러 경남도가 영국 클리퍼 세계일주 요트대회를 통영에 유치해 해외 선수단과 방문객을 모은 사례를 제시하며, 제부마리나 역시 국제 요트대회를 유치해 대형 요트 계류가 가능한 국제 규모의 마리나임을 알리고 해외 요트와 관광객을 유입시켜야 한다고 제안했다.이와 함께 안 의원은 파도가 높지 않고 바람이 일정하게 불어 입문자들이 요트를 배우고 체험하기에 적합한 시화호의 지리적 이점을 활용한 방안도 내놓았다. 민간투자를 유치해 해양레저 공간을 조성한 뒤 일정 기간 운영을 거쳐 소유권을 이전받는 방식을 검토해 볼 것을 주문했다. 이에 대해 김금규 경기평택항만공사 사장 직무대행은 인허가 권한을 지닌 시흥시와 긴밀히 협의해 민간투자 유치 등 시화호 권역의 해양레저 활성화를 위해 힘쓰겠다고 답했다.이어 경기도농수산진흥원 감사에서는 ‘경기도 천원의 아침밥’ 사업에 참여 중인 도내 대학들의 경기미 사용 여부가 단순 권고 수준에 머물러 있는 실태를 지적했다. 안 의원은 “경기도 예산을 지원하면서 경기미를 쓰지 않는다면 무슨 의미가 있느냐”고 반문하며, 인천시나 충남도의 사례처럼 도비를 추가로 지원하거나 현물을 지원하는 방식을 도입해 경기미를 포함한 도내 농산물이 적극 소비될 수 있도록 대책을 마련하라고 요구했다. 이에 최창수 경기도농수산진흥원장은 경기미를 현물로 지원해 소비를 늘리는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.끝으로 안광률 의원은 “바다와 쌀은 모두 경기도가 가진 소중한 자원”이라며 “이용객이 찾아오기를, 대학이 경기미를 써 주기를 기다리기만 해서는 그 가치를 살릴 수 없다”고 말했다. 이어 “주어진 일만 하는 소극적인 자세로는 경기도 해양레저와 농업의 미래를 열 수 없다”며 “공공기관이 먼저 수요를 찾아 나서는 적극행정을 펼쳐 달라”고 당부했다.양승현 리포터