서울Pn

검색

주민 배움 책임지는 강동…‘대한민국 평생학습대상’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

위반건축물 바로잡는 서초 ‘서리풀 건축바로세움센터

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

폭설에 걱정없도록… 도봉은 ‘특훈중’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구, 특별건축구역 지정으로 용적률 최대 1.2배

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경기도의회, 한세대와 교육협력 업무협약 체결… 전문교육·연구 협력으로 의정 역량 강화

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
○ 11일 도의회 접견실서 한세대와 교육협력 업무협약 체결
○ 남종섭 의장 “대학의 전문지식과 연구 성과 활용해 의정활동 역량 높이길 기대”

▲남종섭 경기도의회 의장(왼쪽 다섯 번째)과 백인자 한세대학교 총장(왼쪽 여섯 번째)을 비롯한 참석자들이 11일 도의회 접견실에서 열린 교육협력 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3)이 11일 한세대학교와 교육협력 업무협약을 맺고 도의원 및 의회사무처 직원들의 전문성 제고를 위한 상호 협력에 나섰다.

남종섭 의장은 이날 도의회 접견실에서 백인자 한세대학교 총장과 만나 ‘교육협력 및 학술교류를 위한 업무협약’에 서명했다.

이날 협약식에는 도의회 측에서 김미숙 부의장(더민주, 군포3)을 비롯해 최종현(더민주, 수원7)·성기황(더민주, 군포2) 의원, 진용복 의회사무처장, 박호순 의정국장 등이 배석했다. 한세대학교 측에서는 최진탁·임은영 부총장과 조지훈 대학원장, 최성훈 대외협력처장 등이 자리했다.

이번 협약은 대학이 갖춘 교육 및 연구 역량을 실제 의정활동에 접목하고, 도의원과 의회 직원들의 전문 교육 기회를 넓히기 위해 마련됐다.


  •
▲남종섭 경기도의회 의장과 백인자 한세대학교 총장이 11일 도의회 접견실에서 교육협력 및 학술교류를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


협약 체결에 따라 양 기관은 앞으로 ▲의정 발전을 위한 정보 교류 및 공동사업 추진 ▲AI 활용 등 의정활동 분야 교육·연구 지원 ▲현장실습·기관 방문·진로 특강 등 교육프로그램 공동 운영 ▲도의원 및 의회 직원 대상 대학원 장학금 지원 등의 분야에서 상호 협력해 나가기로 했다.

백인자 총장은 “지역사회 발전의 중심축인 경기도의회와 뜻깊은 교육협력 관계를 맺게 되어 매우 기쁘다”라며 “한세대학교가 보유한 인공지능(AI) 및 융합 교육 인프라를 바탕으로 실효성 있는 맞춤형 교육과 연구 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

이에 남종섭 의장은 “의정활동을 하다 보면 새로운 정책과 복잡한 현안을 마주할 때가 많아 공부의 필요성을 자주 느낀다”라며 “이번 협약을 통해 대학의 전문지식과 연구 성과를 의정활동에 활용하고 의원과 직원들이 배움의 기회를 넓혀가길 기대한다”라고 말했다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“마을정원사는 성동 가꾸는 동반자” [현장 행정]

정원사 위촉식 찾은 유보화 구청장

마포, 통합돌봄 사각지대 구석구석 살핀다

어르신 등 돌봄 대상자 집중 발굴 청소·세탁·식사 등 일상생활 지원

폭설에 걱정없도록… 도봉은 ‘특훈중’

9일 민관 합동점검 및 모의훈련 김동욱 청장 “제설대책에 만전”

“강북을 세계가 찾는 치유관광지로”

우이동 계곡 불법영업장 정비 인수천 데크길은 전구간 개통 정창수 청장 “자연·휴식 연결”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr