최유희 서울시의원, 동후암2구역 재개발 주민간담회… 신속한 사업 추진방안 논의

주민 동의율 72.1% 확보… 신속통합기획 후보지 선정 위한 행정절차 진행 요청

국가유산 관련 규제와 신규 건축물 관리 등 정비사업 현안 점검… 주거환경 개선 필요성 강조



서울시의회 최유희 의원이 지난 10일 시의회 별관 제1 대회의실에서 지역구인 용산구 동후암 2구역 주민과의 간담회를 마친뒤 화이팅을 외치며 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=권병창 기자)



최유희 의원이 모두발언에 이어 발언을 하고 있다. (사진=권병창 기자)

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서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산구2)은 지난 10일 서울시의회 별관 제1대회의실에서 용산구 동후암2구역 재개발 추진 주민들과 간담회를 갖고, 신속통합기획 후보지 선정과 원활한 정비사업 추진을 위한 주요 현안을 논의했다.이번 간담회는 동후암2구역 재개발 사업을 추진하는 과정에서 주민들이 겪는 고충을 듣고, 원활한 사업 진행에 필수적인 행정 절차와 주요 현안을 논의하고자 마련됐다.주민 대표의 설명에 따르면 동후암2구역은 불과 3개월 만에 72.1%의 주민 동의율을 달성해 지난 10월 말 서울시에 관련 서류를 제출했다. 그러나 용산구의 검토 과정이 지연되면서 애초 계획했던 일정에 차질이 빚어졌다며, 내년 초 후보지 선정 절차가 원활히 밟힐 수 있도록 적극적으로 지원해 달라고 요청했다.간담회에서는 후암동 일대의 오랜 개발 제한에 따른 주거환경 개선 필요성과 함께 국가유산 지정 문제가 인근 동후암1·3구역 및 남산1구역 재개발에 미칠 수 있는 영향도 논의됐다. 특히 동후암2구역은 주민들의 높은 사업 추진 의지에도 불구하고 신규 건축물 유입 등 정비사업 추진에 영향을 줄 수 있는 요인에 대한 관리가 필요한 상황이다.최유희 의원은 후암동 일대의 노후 주거환경 개선과 지역 간 균형 발전의 필요성을 강조하며, 주민들의 적극적인 참여와 재개발 추진 의지를 높이 평가했다. 이어 “주민들의 의견을 추가로 청취하고 사업이 신속하게 진행될 수 있도록 지원 방안을 모색하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터