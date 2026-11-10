“마을정원사는 성동 가꾸는 동반자” [현장 행정]

정원사 위촉식 찾은 유보화 구청장



유보화 성동구청장이 지난 6일 구청에서 열린 ‘제13기·14기·15기 마을정원사 위촉식’을 열고 임명장을 수여하고 있다.

성동구 제공

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“마을정원사 활동이 성동 곳곳에서 변화를 끌어낼 것이라 기대합니다.”유보화 성동구청장은 지난 6일 구청에서 ‘제13~15기 마을정원사 위촉식’을 열고 “정원사는 주민 마음을 읽고 동네의 아름다움과 활력을 함께 만들어 나가는 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 자부심을 갖고 적극적으로 활동하기를 부탁한다”고 말했다.위촉식에는 생활 속 정원을 가꾸고 관리할 55명의 신규 마을정원사가 참석했다. 이들은 임명장 수여식 전 함께 만든 꽃다발을 각자 들고 ‘성동에 살아요 마을정원사’가 적힌 앞치마를 입은 채 기수별 기념 촬영을 했다.성동구 마을정원사는 주민 참여형 정원공동체다. 구는 2024년부터 양성교육을 추진해 올해까지 3년간 총 282명의 마을정원사를 배출했다. 2024년 94명, 2025년 95명에 이어 올해 93명이다. 신규 정원사들은 30시간의 교육 과정을 거쳐 정원 디자인, 식물 관리 실습을 진행했다. 정원 도슨트(정원 해설사) 및 시민정원사와 함께하는 2026 서울국제정원박람회 견학으로 다양한 정원 조성 사례를 살펴보는 시간도 가졌다.앞으로도 정원사들은 교육에서 배운 지식을 바탕으로 현장 활동을 이어갈 계획이다. 지역 정원을 주 1회 또는 격주 1회 자원봉사로 찾아 물 주기, 잡초 제거, 가지치기, 시든 꽃대 정리를 한다. 하반기 새롭게 위촉된 마을정원사들도 기존 기수와 협력해 성동구 4개 권역의 정원을 전담 관리할 예정이다. 씨앗 선순환 나눔, 억새 꽃대 빗자루 제작, 잘라낸 가지를 활용한 곤충 호텔 조성 등 다양한 친환경 가꾸기도 실천한다.지난해 10월 유 구청장도 10기 마을정원사 과정을 수료했다. 올해도 지난 9월 중랑천 응봉나들목에 조성된 연구형 정원 ‘성동의 절기’를 찾아 식물을 심었다. 이곳은 급변하는 도시 환경에 적응하는 식물을 찾기 위한 공간으로, 마을정원사들이 225종 6000여 본의 식물을 심고 생육 상태를 관찰하고 있다.대외적인 성과도 거뒀다. 올해 서울국제정원박람회에서 ‘시민동행정원’ 동상을 받았고, ‘중랑천 웰컴정원’은 서울특별시 정원도시상 우수상을 받았다.유 구청장은 “마을정원사는 정원도시 성동을 함께 만들어 가는 든든한 동반자”라며 “앞으로도 주민 누구나 일상 가까이에서 사계절 아름다운 정원을 누릴 수 있도록 함께 가꿔 나가겠다”고 말했다.유규상 기자