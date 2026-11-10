“마을정원사는 성동 가꾸는 동반자” [현장 행정]

정원사 위촉식 찾은 유보화 구청장신규 55명… 3년간 총 282명 배출
주기별 잡초제거·가지치기 등 봉사
유 구청장 “일상에 사계절 전할 것”
“마을정원사 활동이 성동 곳곳에서 변화를 끌어낼 것이라 기대합니다.”
유보화 성동구청장은 지난 6일 구청에서 ‘제13~15기 마을정원사 위촉식’을 열고 “정원사는 주민 마음을 읽고 동네의 아름다움과 활력을 함께 만들어 나가는 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 자부심을 갖고 적극적으로 활동하기를 부탁한다”고 말했다.
위촉식에는 생활 속 정원을 가꾸고 관리할 55명의 신규 마을정원사가 참석했다. 이들은 임명장 수여식 전 함께 만든 꽃다발을 각자 들고 ‘성동에 살아요 마을정원사’가 적힌 앞치마를 입은 채 기수별 기념 촬영을 했다.
성동구 마을정원사는 주민 참여형 정원공동체다. 구는 2024년부터 양성교육을 추진해 올해까지 3년간 총 282명의 마을정원사를 배출했다. 2024년 94명, 2025년 95명에 이어 올해 93명이다. 신규 정원사들은 30시간의 교육 과정을 거쳐 정원 디자인, 식물 관리 실습을 진행했다. 정원 도슨트(정원 해설사) 및 시민정원사와 함께하는 2026 서울국제정원박람회 견학으로 다양한 정원 조성 사례를 살펴보는 시간도 가졌다.
앞으로도 정원사들은 교육에서 배운 지식을 바탕으로 현장 활동을 이어갈 계획이다. 지역 정원을 주 1회 또는 격주 1회 자원봉사로 찾아 물 주기, 잡초 제거, 가지치기, 시든 꽃대 정리를 한다. 하반기 새롭게 위촉된 마을정원사들도 기존 기수와 협력해 성동구 4개 권역의 정원을 전담 관리할 예정이다. 씨앗 선순환 나눔, 억새 꽃대 빗자루 제작, 잘라낸 가지를 활용한 곤충 호텔 조성 등 다양한 친환경 가꾸기도 실천한다.
대외적인 성과도 거뒀다. 올해 서울국제정원박람회에서 ‘시민동행정원’ 동상을 받았고, ‘중랑천 웰컴정원’은 서울특별시 정원도시상 우수상을 받았다.
유 구청장은 “마을정원사는 정원도시 성동을 함께 만들어 가는 든든한 동반자”라며 “앞으로도 주민 누구나 일상 가까이에서 사계절 아름다운 정원을 누릴 수 있도록 함께 가꿔 나가겠다”고 말했다.
유규상 기자
2026-11-11 20면
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