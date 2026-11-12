‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원 “직업계고 취업, 학생에게 맡기지 말고 교육청이 직접 뛰어야”

5개 대학 업무협약 긍정 평가… 졸업 이후 진로관리·선취업 후학습 강화 주문

“일반고·직업계고 지원 격차 없어야”… 기업·대학 잇는 적극행정 촉구

학교 밖 청소년, 지원에서 회복·자립까지… 서울시·교육청 연계한 교육안전망 강화 주문



질의하는 박춘선 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 10일 교육위원회 행정사무감사에서 서울 직업계고 학생들의 취업과 진로 지원체계를 점검하고, 학교 안의 직업교육을 넘어 졸업 이후 취업과 후학습까지 이어지는 성장경로를 교육청이 책임 있게 연결해야 한다고 주문했다.박 의원은 먼저 서울시교육청이 지난 7월 5개 대학과 맺은 ‘서울 직업계고 취업·진로 활성화 업무협약’에 대해 긍정적인 평가를 내렸다. 이번 협약에는 재학생과 졸업생을 위한 직무체험 및 진로탐색, 취업역량 강화, 선취업·후학습 지원, 교육자원 공유 등의 내용이 담겼다.이어 박 의원은 졸업 이후의 학생 관리가 단절돼서는 안 된다고 역설했다. 취업 후 직장생활 유지 여부는 물론이고, 추가 학습을 원하는 학생에게 필요한 정보와 기회가 원활히 제공되는지 교육청이 지속적으로 점검해야 한다는 것이다. 실제로 서울시교육청은 올해 직업계고 72개교를 대상으로 졸업생 성장지원 거점학교와 지원단 운영, 조기취업형 계약학과 연계 등을 골자로 하는 ‘직업계고 졸업생 성장경로 지원 사업’을 펼치고 있다.아울러 직업계고를 바라보는 사회적 인식의 변화가 필요하다고 지적했다. 일반고 진학이 곧 대학 진학을 담보하지 않듯, 직업계고 역시 단순 취업만을 위한 길이 아니라 학생의 적성과 선택에 따라 취업과 진학, 후학습으로 뻗어 나갈 수 있는 독립된 성장경로라는 설명이다.특히 박 의원은 교육청이 학생과 기업 사이의 연결자 역할에 보다 적극적으로 나서야 한다고 주문했다. 박 의원은 “교육청도 직업계고 학생들의 강점과 역량을 기업과 대학에 적극적으로 알리고, 직접 현장을 찾아 취업·진로 기회를 발굴하는 ‘세일즈 행정’에 나설 필요가 있다.”는 취지로 강조하며, 대학과의 협력 확대에 그치지 않고 우수 기업 발굴과 학생 맞춤형 매칭까지 교육청이 보다 적극적으로 책임져야 한다고 주문했다.해외 직업교육 사례도 언급했다. 박 의원은 독일의 이원화 직업교육처럼 학교교육과 산업현장을 연결하는 체계를 참고하되 이를 그대로 모방하기보다 서울의 산업구조와 직업계고 현실에 맞는 ‘한국형 직업교육 모델’을 구축할 필요가 있다고 제안했다.박 의원은 아울러 현장에서 제기되는 일반고와 직업계고 간 지원 격차에 대한 체감도 교육청이 면밀히 살펴야 한다고 주문했다. 직업계고 학생들이 반도체·AI·로봇 등 변화하는 산업환경에서 역량을 발휘할 수 있도록, 학교 유형이 아니라 학생의 성장 가능성과 진로에 맞춰 지원하는 체계가 필요하다는 지적이다.또한 “일반고라고 해서 모두 대학에 가는 것도 아니고, 직업계고라고 해서 대학에 갈 수 없는 것도 아니다”라는 취지로 직업계고에 대한 인식 전환을 강조하며, “본 의원은 직업계고 학생들의 능력을 믿어 의심치 않는다. 일반고와 직업계고 사이에 차별이 없었으면 좋겠다. 그러한 것이 미래학교 아니겠느냐”고 말했다.이어 박 의원은 학교 밖 청소년 지원 역시 단순한 지원금 지급이나 상담 횟수를 채우는 데 그쳐서는 안 된다고 목소리를 높였다. 교육참여활동비 등 다양한 지원 사업의 이용 실적과 만족도를 꼼꼼히 점검하고, 지원을 받은 청소년이 심리적 안정을 찾은 뒤 학업과 진로, 자립으로 원활하게 나아갈 수 있도록 돕는 사후관리 체계를 마련해 달라는 주문이다. 특히 개인정보를 철저히 보호하는 전제 아래, 주요 유형별 사례를 축적하여 지원 전후의 변화와 회복 과정을 시계열로 추적해 보는 방안도 함께 제안했다.이와 함께 박 의원은 서울시 평생교육국 청소년정책과와의 유기적인 협력체계 구축을 거듭 강조했다. 서울시와 서울시교육청이 각자의 사업을 개별적으로 운영하는 수준에 머무를 것이 아니라, 지원 수요와 이용 실적을 상호 공유해야 한다는 설명이다. 한 기관의 역량만으로 해결하기 어려운 서비스는 다른 기관으로 신속하게 연계하고 그 처리 결과까지 투명하게 확인하는 촘촘한 교육안전망이 반드시 필요하다고 덧붙였다.끝으로 박춘선 의원은 “직업계고 학생도, 학교 밖 청소년도 교육의 시야 밖으로 밀려나서는 안 된다”는 취지로, 학생들이 스스로 다시 일어설 때까지 교육청이 먼저 손을 내밀고 길을 연결하는 적극행정을 주문했다. 이어 학교를 떠난 청소년도 어디에서든 다시 배우고 성장할 수 있도록 지원 대상의 특성에 맞는 실질적인 기회를 제공해야 한다고 당부했다.류정임 리포터