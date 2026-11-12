전남광주특별시·곡성군, 국성국제정원박람회 유치 나서

‘곡성국제정원박람회’ 국제행사 승인과 개최 준비 공동 추진 업무협약



전남광주특별시와 곡성군이 지난 11일 동부청사에서 곡성국제정원박람회 유치 업무협약식을 하고 있다.

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대한민국 1호 국가정원인 순천만국가정원의 기반이 된 국제정원박람회가 전남광주특별시 곡성군에서도 개최될 전망이다.전남광주특별시와 곡성군은 지난 11일 동부청사에서 ‘2031 곡성국제정원박람회’ 국제행사 승인과 개최 준비를 공동 추진하기 위한 업무협약을 했다.협약에 따라 특별시는 국제행사 승인 신청과 중앙부처 등 관계기관 협의와행정·재정적 지원을 담당하고 곡성군은 박람회 기본구상과 개최 준비 등의 현장 실행을 맡는다.두 기관은 앞으로 실무협의회를 통해 사업 추진과 주요 현안 등을 공유하고 공동 대응할 계획이다.‘곡성국제정원박람회’는 2031년 4월부터 7월까지 4개월간 관람객 300만명을 목표로 곡성 오곡면 일원에서 개최할 예정이다.곡성국제정원박람회장은 주박람회장 조성과 함께 기존 기차마을 장미정원과 동화정원 등 계절별 화훼자원을 활용해 90ha 규모의 농촌형 정원박람회로 차별화한다는 구상이다.정원박람회를 통해 체류형 관광 활성화와 정원산업 육성, 일자리 창출 등 지역경제 활성화를 기대하고 있다.곡성군은 지난 9월 이탈리아 바리에서 열린 제78회 국제원예생산자협회(AIPH) 총회에 참석해 2031 국제정원박람회 유치 의사도 밝혔다.민형배 전남광주특별시장은 “곡성은 섬진강과 기차마을 장미공원 등 풍부한 자연경관과 관광자원을 갖춘 매력적인 정원도시”라며 “순천만국제정원박람회 개최 경험을 바탕으로 2031 곡성국제정원박람회 유치와 성공 개최를 적극 지원하고, 정원문화 확산과 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.조상래 곡성군수는 “이번 협약은 곡성의 새로운 미래를 열어가기 위해 특별시와 곡성군이 함께 내딛는 뜻깊은 첫걸음”이라며 “정원박람회를 통해 곡성의 풍부한 정원자원을 관광과 산업으로 연결해 관광객 유입과 일자리 창출을 이끌고, 지방소멸 위기에 대응하는 지역 발전의 전환점으로 만들겠다”고 말했다.곡성 류지홍 기자