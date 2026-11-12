서대문구, 13개 정비사업 구역 현안 점검…조합 임원 32명 면담



박운기(가운데) 서울 서대문구청장이 지난달 30일 ‘서대문구 도시정비사업 조합행정 협력회의’에서 정비사업 조합 관계자들과 사업 추진 현황 및 현안을 논의하고 있다.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 지난달 말부터 이달 초까지 13개 정비사업 조합 및 추진위원회 임원 32명과 개별 면담을 갖고 구역별 사업 추진 현황과 건의사항을 점검했다고 12일 밝혔다.면담은 장기간 정비사업 지연으로 발생한 노후 건축물 안전 문제와 조합 운영 갈등 등 현장의 어려움을 듣고 행정적 지원 방안을 찾기 위해 마련됐다. 박운기 구청장을 비롯해 도시정비국장, 관련 부서장과 담당 팀장 등이 참석했다.주요 현안으로는 현저동 1-5번지 일대 노후 건축물의 조기 철거 문제가 논의됐다. 이 지역은 1960년대 무허가 건물이 밀집하면서 형성된 과거 판자촌으로, 2005년 주거환경개선사업 구역으로 지정됐지만 사업이 지연되면서 노후 건축물과 빈집 등이 남아 있다.현재 조합설립인가를 받아 사업을 추진 중인 조합 측은 안전사고 위험이 있는 노후 건축물을 사업시행계획인가 이전에 철거할 수 있도록 행정적 협조를 요청했다.이에 박 구청장은 주민 안전과 직결된 사안인 만큼 관련 법령과 절차를 적극 검토하도록 지시했다. 구는 ‘빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법’ 제37조에 따른 조기 철거 가능성을 검토했으며, 조합이 관련 공문을 제출하면 법적 요건과 절차를 확인해 후속 조치에 나설 계획이다.이 밖에도 조합 운영과 조합원 간 갈등, 분양신청 및 감정평가 관련 민원, 정비계획 변경, 공공기여시설 등 구역별 사업 단계에 따른 현안이 논의됐다.구는 면담에서 나온 건의사항을 관련 부서별로 검토하고 후속 조치를 이어갈 방침이다. 월별 공정관리 점검회의와 분기별 공정보고회를 통해 사업 진행 상황과 건의사항 처리 여부를 살피고, 여러 부서의 협의가 필요한 사안은 공동 대응하기로 했다.박운기 구청장은 “정비사업 추진 과정에서 주민과 조합이 겪는 어려움을 행정이 외면해서는 안 된다”며 “구역마다 여건과 해결해야 할 과제가 다른 만큼 현장의 목소리를 직접 듣고, 행정이 할 수 있는 일을 책임 있게 풀어가겠다”고 말했다.이범수 기자