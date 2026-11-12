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광진구, 김장김치 2800포기 담가 취약계층에 전달

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김경호(왼쪽 다섯 번째) 서울 광진구청장이 11일 능동정자마당에서 열린 ‘사랑의 김장 담가드리기’ 행사에서 관계자들과 김장김치를 들고 기념사진을 찍고 있다.
광진구 제공


서울 광진구는 광진구새마을부녀회와 함께 지난 10~11일 어려운 이웃을 위한 ‘사랑의 김장 담가드리기’ 행사를 열었다고 12일 밝혔다.

광진구새마을부녀회 주관으로 광진구새마을회관과 능동정자마당에서 열린 행사에는 새마을부녀회원과 자원봉사자 등 220여명이 참여했다.

10일에는 봉사자 100여명이 배추와 무 등 재료를 다듬고 김장 속재료를 준비했다. 11일에는 120여명이 김장 속을 넣고 포장 작업을 마쳤다. 행사에 사용된 재료는 배추 2800포기와 무 1000개에 달한다.

완성된 김장김치 902상자는 저소득 취약가구 740가구를 비롯해 구립경로당 42곳, 장애인복지시설 8곳, 지역아동센터 13곳, 노인·장애인·아동 공동생활가정 6곳 등에 전달됐다.

김경호 구청장은 “많은 주민이 한마음 한뜻으로 따뜻한 정을 나눠 주신 덕분에 올겨울을 더욱 훈훈하게 보낼 수 있게 됐다”며 “이번 김장 나눔이 어려운 이웃에게 힘이 되고 이웃 간의 정을 더 끈끈하게 만드는 계기가 되길 바란다”고 말했다.


이범수 기자
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