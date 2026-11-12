‘AI 능력 공무원 우대’···강진군, 전국 최초 ‘AI 역량’ 근무성적평가 반영

제도적 보상 체계 확립 ‘속도전’

행안부 ‘AI 챔피언’ 취득·경진대회 입상 시 가점 부여



강진원 강진군수가 전국 최초로 AI 활용 능력을 근무성적평가에 반영한다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘AI 쓰는 공무원이 행정 혁신 이끈다’전남광주 강진군이 전국 최초로 AI 활용 역량과 성과를 근무성적평정에 반영하는 제도 개편을 추진하는 등 ‘AI 행정 선도 지자체’로 속도를 내고 있어 관심을 모은다.12일 강진군에 따르면 AI 활용을 조직 차원의 역량 강화를 이끌어내는 능력으로 보고, 근무성적평정 체계 자체를 AI 친화적으로 대대적으로 개편한다. 개편안은 행정안전부 ‘AI 챔피언’등급을 취득한 직원과 AI 활용 우수사례 경진대회 입상자에게 가점 부여, 직무수행능력평정에 ‘AI 활용’을 평가항목으로 반영 등이다. 직원뿐만 아니라 부서장까지 평가 대상에 포함시켜 간부급 공직자부터 솔선수범해 조직 전체의 디지털 전환을 뒷받침하도록 설계했다.군은 이미 2022년 7월 전국 최초로 AI 전담 조직을 신설했다. 현재는 과 단위인 ‘4차산업 혁명활용추진단’을 중심으로 행정 업무 개선과 지역 산업의 디지털 전환을 진두지휘하고 있다.그동안 군은 직원 1인 1계정 ‘통합 AI 플랫폼’ 구축, ‘4차산업혁명 연구동아리’ 운영, 매월 ‘AI 챌린지’ 및 ‘AI 행정의 달인’ 선발 등 다각적인 인프라 구축과 동기부여 정책을 펼쳐왔다. 그 결과 행정보고서를 돕는 ‘딸깍오피스’, 관광 플랫폼 ‘모아모아탭탭’ 등의 실질적인 성과물을 창출하기도 했다.또 매월 ‘AI 챌린지’를 운영해 직원들이 다양한 AI 기능을 익히도록 하고, 7급 이하 직원 중 상·하반기 각 1명을 ‘AI 행정의 달인’으로 선발해 모범공무원으로 표창하고 있다. 매주 군수 주재 간부회의에서도 직원들의 AI활용 사례를 발표하고 공유하며, 우수한 업무 개선 경험이 부서 전체로 퍼지도록 하고 있다.군민을 위한 AI 교육도 병행하고 있다. 지난 8월 문을 연 ‘강진군 AI 디지털배움터’에서 군민 144명이 10개 과정의 AI 디지털 교육을 받았다. 연말까지 읍·면 파견 교육과 고령층 디지털 금융교육도 이어갈 예정이다.강진원 강진군수는 “AI 활용을 근무평가에 반영하는 목적은 직원들의 역량을 키우고 군민을 위한 행정을 더 잘하도록 하는 데 있다”며 “부서장과 직원이 함께 배우고, 행정을 잘 아는 직원들이 AI를 활용해 업무를 개선하면서 그 경험을 동료와 나눌 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.강진 최종필 기자