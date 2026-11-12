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여수시, 국제무대에서 COP33 유치 의지 표명

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지역사회의 유치 열망 알리고 정부의 국가 유치 의향 표명 촉구
여수시·COP33 민간유치위원회가 11일 튀르키예 안탈리아에서 COP33 유치 기원 퍼포먼스를 펼치고 있다.


전남광주 여수시가 11일 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 행사장에서 제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33) 대한민국 유치 기원 퍼포먼스를 펼쳤다.

이번 행사는 여수 등 남해안남중권 개최를 바라는 지역사회의 염원을 국제사회에 알리고, 정부의 국가 유치 의향 표명을 촉구하기 위해 마련됐다.

서영학 여수시장 등 여수시 COP31 참관 대표단과 민간유치위원회 관계자들은 이날 유치 기원 현수막을 들고 대한민국 유치와 여수 개최 구호를 외치며 유치 의지를 밝혔다.

특히 이번 퍼포먼스는 18년간 이어온 남해안남중권의 유치 열망을 국제무대에 알렸다는 점에서 의미가 크다.

서영학 여수시장은 “COP33 유치는 남해안남중권 지역민들의 오랜 염원이자 대한민국의 기후 위기 대응 역량을 세계에 알릴 소중한 기회”라며 “정부가 대한민국 유치를 위한 결단을 내려주기를 간절히 희망한다”고 말했다.

이어 “여수는 정부·기업·시민의 협력을 바탕으로 탄소 집약적 산업도시에서 탄소중립 녹색도시로 전환하고 있다”며 “COP33이 여수 등 남해안남중권에서 개최될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 여수시는 남해안남중권 12개 도시와 함께 정부에 COP33 국가유치 의향 표명과 개최지 선지정을 지속적으로 건의하고 있다.

여수 류지홍 기자
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