낮엔 역사여행하고 밤엔 빛의 산책…광화문광장서 ‘빛모락 스토리투어’



‘빛모락 스토리투어’ 홍보 포스터. 서울시 제공

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서울 광화문광장이 해가 지면 거대한 미술관으로 변신한다. 53m 길이의 미디어월에 형형색색의 빛이 흐르고, 세종문화회관 외벽은 화려한 영상이 펼쳐지는 캔버스가 된다.서울시는 오는 20일부터 3주간 매주 금·토요일 광화문광장에서 ‘빛모락 스토리투어’를 운영한다고 12일 밝혔다.금요일 밤에는 미디어아트를 감상하는 ‘빛의 산책’이 펼쳐진다. 해치마당 미디어월에서 석창우 작가의 ‘먹의 숨결’, 김지아나 작가의 ‘사라진 감정들의 정원’을 만날 수 있다. 세종문화회관 외벽에서는 한승구·홍나겸 작가의 ‘물드는 빛’이 상영된다. 27일에는 6·25전쟁 22개 참전국 대사관 직원들을 대상으로 특별 투어도 진행된다.토요일에는 조선시대로 시간여행을 떠난다. 이순신 장군과 세종대왕 동상을 지나 조선시대 형조·공조터, 사헌부 문터 등 광장 곳곳에 숨은 역사를 살펴본다. 역사 퀴즈와 인증사진 촬영도 즐길 수 있다.참가 신청은 13일 오후 2시부터 서울시 공공서비스예약 홈페이지에서 선착순으로 받는다. 회차당 정원은 30명이다.강석 서울시 균형발전본부장은 “광화문광장이 빛과 이야기로 물드는 열린 갤러리로 다시 태어난다”며 “도심 속 광장을 걸으며 역사와 감동을 느껴보길 바란다”고 말했다.김소희 기자