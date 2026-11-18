서울시 전체 실증사업 6건 중 3건 선정

기술 성과 검증, 공공시설 확장도 검토



서준오 노원구청장이 지난 9월 대한상공회의소에서 진행된 ‘지역전환을 위한 기후행동 공동결의’에 참석해 발언하고 있다.

노원구 제공

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노원구는 서울시 기후변화 대응 혁신기술 지원사업에서 자치구 최다인 3개 사업 과제의 실증기관으로 선정됐다고 18일 밝혔다.서울시 기후변화 대응 혁신기술 실증 지원사업은 탄소중립 달성과 기후위기 극복을 위한 혁신기술을 공공시설에 적용해 성능을 검증하고 사업화를 지원한다. 올해 9억원 규모의 예산으로 6개 과제가 최종 선정됐고 그중 노원에서 3개 사업 5억 3000만원 규모의 사업이 진행된다.구에서 진행하는 사업은 ▲기존설비 활용형(Add-on) 공공건물 인공지능(AI) 전력관리 ▲도심형 VPP(Virtual Power Plant: 가상발전소) ▲자원순환형 AI-Edge 조명 업사이클링 플랫폼 사업이다.먼저 AI 전력관리 실증사업은 한내지혜의숲 작은도서관을 대상으로 추진된다. 기존에 설치된 전기설비는 그대로 사용하면서 AI가 건물의 전기 사용량을 실시간 분석해 냉난방, 조명 등을 효율적으로 운영하는 기술이다. 구는 에너지 사용량과 전기요금을 약 30% 절감하는 동시에 다른 공공시설에도 쉽게 적용할 수 있는 표준형 에너지관리 모델을 만들 계획이다.도심형 VPP는 버려지는 재생에너지를 최대한 활용하고 전력 사용을 최적화하는 효율적인 도시 에너지 시스템을 만드는 것을 목표로 한다. 낮에 태양광으로 생산하고 남은 전기를 전기차 배터리에 저장했다가 전력 수요가 몰리는 시간대에 다시 건물로 옮겨 공급하는 방식이다. 노원EZ하우스와 서울과학기술대학교에서 진행한다. 예상 전기요금을 사전에 알리거나 전력 피크 시간대에 주민참여형으로 수요를 조절한다.AI-Edge 조명 업사이클링은 가로등과 공원등의 설비를 통째로 교체하지 않고 내부 조명과 AI 제어장치만 활용해 똑똑한 조명장치로 기능을 높인다. 주변 환경과 사람의 통행량에 따라 조명을 자동 제어해 전기를 절약하고 설치가 간단해 예산 절감과 폐기물 감소 효과도 기대된다. 상계나들이철쭉동산 공원등을 대상으로 실증에 나선다.서준오 구청장은 “탄소중립과 에너지 관리의 혁신이 최대한의 기능을 발휘할 수 있도록 성공적인 실증을 거둬 대한민국 탄소중립 정책의 표준을 제시하겠다”고 말했다.유규상 기자