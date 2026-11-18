안부 확인부터 반찬 지원까지
안전·경제·외로움·건강·주거
서울 동대문구는 1인 가구의 안정적인 일상과 삶의 질 향상을 지원하기 위해 ‘2026년 동대문구 1인 가구 지원 안내’ 책자를 발간했다고 18일 밝혔다.
1인 가구가 일상에서 겪는 다양한 어려움에 대응할 수 있도록 구에서 추진하는 관련 정책과 지역 내 지원기관 정보를 한데 모아 구성했다. 필요한 사업을 쉽게 찾아 이용할 수 있도록 정보 접근성을 높인 것이 특징이다.
책자는 지원 분야를 ▲안전 ▲경제 ▲외로움 ▲건강 ▲주거 등 5개 영역으로 나눠 1인 가구의 생활 전반을 아우르는 맞춤형 정보를 체계적으로 정리했다. 이를 통해 구민이 자신의 상황과 필요에 맞는 사업을 손쉽게 확인하고 적절한 지원 서비스로 연결될 수 있도록 했다.
여기에 동대문구 지역사회보장협의체 내 ‘1인 가구 고립예방분과’ 소개와 지역 내 1인 가구 지원기관 지도를 함께 수록해 다양한 복지자원과 지원체계를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.
구는 책자를 구민과 유관기관 등에 배포해 1인 가구 지원사업에 대한 인지도를 높이고, 실제 서비스 이용으로 이어지도록 활용할 계획이다.
유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지