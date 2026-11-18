안부 확인부터 반찬 지원까지

안전·경제·외로움·건강·주거



동대문구 1인 가구 지원 안내 책자.

동대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 1인 가구의 안정적인 일상과 삶의 질 향상을 지원하기 위해 ‘2026년 동대문구 1인 가구 지원 안내’ 책자를 발간했다고 18일 밝혔다.1인 가구가 일상에서 겪는 다양한 어려움에 대응할 수 있도록 구에서 추진하는 관련 정책과 지역 내 지원기관 정보를 한데 모아 구성했다. 필요한 사업을 쉽게 찾아 이용할 수 있도록 정보 접근성을 높인 것이 특징이다.책자는 지원 분야를 ▲안전 ▲경제 ▲외로움 ▲건강 ▲주거 등 5개 영역으로 나눠 1인 가구의 생활 전반을 아우르는 맞춤형 정보를 체계적으로 정리했다. 이를 통해 구민이 자신의 상황과 필요에 맞는 사업을 손쉽게 확인하고 적절한 지원 서비스로 연결될 수 있도록 했다.여기에 동대문구 지역사회보장협의체 내 ‘1인 가구 고립예방분과’ 소개와 지역 내 1인 가구 지원기관 지도를 함께 수록해 다양한 복지자원과 지원체계를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.구는 책자를 구민과 유관기관 등에 배포해 1인 가구 지원사업에 대한 인지도를 높이고, 실제 서비스 이용으로 이어지도록 활용할 계획이다.최동민 구청장은 “필요한 지원이 있는데도 정보를 몰라 이용하지 못하는 일이 없어야 한다”며 “책자가 1인 가구의 든든한 생활 길잡이가 되길 바라며 앞으로도 누구도 소외되지 않는 촘촘한 돌봄 체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.유규상 기자