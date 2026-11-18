해외 지자체와 업무협약부터 선발 비자 발급, 입국까지 시가 직접 관리

여수시청 전경.

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전남광주 여수시가 전국 수산 분야 최초로 어촌 인력난 해소를 위한 ‘외국인 계절근로자 운영 우수 지자체’에 선정됐다.법무부가 주최하고 농림수산식품교육문화정보원이 주관한 ‘외국인 계절근로자 우수사례 발표대회’에서 여수시는 수산 분야 지자체 중 유일하게 우수상을 수상했다고 18일 밝혔다.여수시는 지난 10월 28일 세종시 농정원에서 열린 발표대회에서 ‘어가와 근로자가 함께 안심하는 여수형 계절 근로 운영’을 주제로 운영 사례를 발표했다.수상 요인으로는 민간대행업체를 통하지 않고 해외 지자체와의 업무협약 체결부터 현지 선발, 비자 발급, 입국, 사업장 배치, 출국까지 전 과정을 시가 직접 관리하는 ‘시 직영 전주기 관리 체계’가 호평을 받았다.또한 근로자의 입국과 출국 과정에 담당 공무원이 동행하는 책임 관리 체계 운영도 좋은 반응을 얻었다.특히 계절근로자 인솔 차량 임차비와 마약 검사비, 식비 등을 지원해 안정적인 근무 여건을 조성하는 등 복지 향상을 위한 노력도 이어가고 있다.시 관계자는 “전국 수산 분야 최초로 우수 지자체에 선정된 것은 투명하고 책임감 있는 직영 관리 체계의 성과”라며, “앞으로도 어가와 외국인 근로자 모두가 만족하는 ‘여수형 계절근로제’를 발전시켜 어촌 인력난 해소에 힘쓰겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자