김우성 시의원 “연봉 1.2억인데 겸직…임명 사유 밝혀야”

김우성 인천시의원. 인천시의회 제공

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서류와 면접 평가에서 모두 1위를 차지한 후보를 제치고 유정복 전 인천시장의 측근이 인천도시공사(iH) 상임감사로 임명됐다는 의혹이 제기됐다. 이 상임감사는 과거 음주운전 혐의로 단속된 이력이 있는 데다 취임 직후 해외출장과 대학 강의 겸직 문제까지 불거졌다.김우성 인천시의원(민주·연수2)은 18일 iH 행정사무감사 과정에서 박병일 상임감사의 임명 과정과 복무 실태를 점검한 결과 이 같은 사실을 확인했다고 주장했다.김 의원에 따르면 올해 초 실시한 iH 임원추천위원회 평가 결과, 박 상임감사는 서류전형 87.2점, 면접심사 88.67점으로 두 평가 모두 2위였다. 반면 탈락한 A씨는 서류전형 89.2점으로 1위를 기록했고, 면접에서도 후보자 중 유일하게 90점대를 받아 1위를 차지했다.그러나 임명권자인 유 전 시장은 A씨를 제치고 박 상임감사를 임명했다. 박 상임감사는 유 전 시장의 민선 8기 초대 비서실장과 정책수석을 지냈을 만큼 유 전 시장의 최측근이다. 그는 인천시 정책수석으로 재직하던 2023년 음주운전 혐의로 단속됐으나 2025년 1월 17일 무죄 판결을 받았다.박 상임감사의 임명 이후 행보도 도마 위에 올랐다.박 상임감사는 지난 2월 3일 취임한 지 19일 만인 22일 영국으로 출장을 떠났는데, 출장 관련 개인 복무 결재는 출국 다음 날인 23일 오후 1시 59분에 이뤄졌다. 박 상임감사는 또 지난 3월부터 일주일에 하루 3시간씩(오전 9시~낮 12시) 대학에서 강의한 뒤 오후 1시께 공사에 출근했다.김 의원은 “서류와 면접에서 모두 1위를 차지한 후보를 제치고 2위 후보가 임명된 이유부터 명확히 밝혀야 한다”며 “연봉 1억2200만원을 받는 상근 상임감사가 취임 직후 해외출장을 다녀오면서 복무 결재를 사후에 처리하고, 연차를 사용해 외부 강의까지 한 것이 적절한지도 따져봐야 한다”고 지적했다.이에 대해 iH는 “박 상임이사 국외 출장은 출장 이전 승인이 났으나 근태 등록이 늦어진 것이고, 대학 강의와 관련해선 겸직 허가를 받은 사항”이라고 해명했다.강남주 기자