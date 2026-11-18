산림 인접 지역의 65세 이상 고령과 여성 농업인 우선 지원



영암군청 전경.

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전남광주특별시 영암군이 12월 11일까지 ‘2027년 영농 부산물 안전 처리 지원사업’ 신청을 받는다.영농 부산물 안전 처리 지원사업은 농가에서 발생하는 고추대, 콩대, 참깨대, 과수 가지 등을 태우지 않고 처리할 수 있도록 파쇄지원단이 농가를 직접 방문해 무료로 부산물을 파쇄해 주는 사업이다.잘게 부순 부산물은 농경지에 뿌려 퇴비 등으로 활용할 수 있다.내년 지원 규모는 91㏊로, 산림 인접 지역의 65세 이상 고령농과 여성농을 우선 지원한다.신청을 원하는 농업인은 농지 소재지 읍·면 행정복지센터를 방문해 신청서를 작성하고, 농지대장이나 농업경영체 등록확인서를 제출하면 된다.영암군은 12월 30일까지 지원 대상을 확정하고, 내년 1월 10일까지 파쇄 일정을 정할 예정이다.지원 대상에 선정되지 않은 농업인은 삼호·덕진·시종·금정 농기계임대사업소에서 목재파쇄기를 무료로 빌려 사용할 수 있다.영암군은 4개 임대사업소에서 보유한 목재파쇄기 30대를 내년 5월 15일까지 무상 임대한다.박선미 영암군농업기술센터 소장은 “영농 부산물을 태우지 않고 안전하게 처리할 수 있도록 농가를 찾아가 파쇄 작업을 지원하겠다”며 “농업인들이 신청 기간을 확인해 필요한 지원을 받길 바란다”고 말했다.영암 류지홍 기자