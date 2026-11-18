

삼성역 5번 출구 앞 그린스마트쉼터. 강남구 제공

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서울 강남구는 테헤란로 일대 그린스마트쉼터 3곳을 크리스마스 분위기로 꾸며 내년 1월까지 운영한다고 18일 밝혔다.대상은 삼성역 5번 출구와 포스코사거리, 역삼역 3번 출구 인근 쉼터다. 직장인과 주민들이 출퇴근길에도 연말 분위기를 느낄 수 있도록 지난 17일부터 크리스마스 장식을 선보이고 있다.쉼터 지붕에는 산타가 올라가는 모습을 형상화한 대형 풍선을 설치했다. 유리창에는 눈꽃 장식을 더하고, 외부 디지털 화면에는 크리스마스트리와 겨울 풍경을 띄웠다. 붉은색과 금색 장식, 반짝이는 조명과 대형 선물상자도 설치해 연말 분위기를 한껏 살렸다.장식과 별개로 냉난방과 공기정화 등 기존 기능은 그대로 유지한다. 강남구가 운영하는 그린스마트쉼터는 총 32곳으로, 시민들이 폭염과 한파, 미세먼지를 피해 쉴 수 있는 공간이다.김현기 구청장은 “테헤란로에서 따뜻한 연말 분위기를 느끼길 바란다”며 “그린스마트쉼터가 편안한 휴식공간이자 계절의 정취를 더하는 공공공간이 되도록 운영하겠다”고 말했다.김소희 기자