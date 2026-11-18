

서울 강남구 환경미화원들이 웨어러블 로봇을 착용하고 쓰레기 수거 작업을 하고 있다. 강남구 제공.

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서울 강남구는 공원 순찰부터 경로식당 배식, 공공시설 공기정화, 환경미화 작업까지 주민 생활현장에 다양한 로봇을 투입한다고 18일 밝혔다.구는 ‘제3회 로봇(AI) 테스트베드’ 사업을 통해 5개 기업을 선정하고 기업당 최대 3000만원의 실증비를 지원한다. 개발을 마친 로봇을 실제 도시환경에서 운용하며 안전성과 활용 가능성을 검증하는 사업이다.수서종합사회복지관 경로식당에서는 서빙로봇이 어르신들의 배식과 퇴식을 돕고 있다. 못골도서관과 강남구기록관, 강남구보건소에는 자율주행하며 실내 공기를 정화하는 AI 웰니스 로봇 3대가 배치됐다. 개포동과 도곡동에서는 환경미화원들이 근력 부담을 줄여주는 웨어러블 로봇을 착용하고 재활용품 수거와 청소 작업을 진행한다.순찰로봇도 도입된다. 영동대로 735 일대에는 흡연 민원 지역을 돌며 금연 안내방송을 하는 자율주행 로봇이 이달 중 투입된다. 다음 달 중순부터는 도산공원에서 순찰로봇이 화재 위험과 시설 안전을 살피고 방문객에게 음성 안내 서비스도 제공할 예정이다.구는 실증 결과를 바탕으로 기술 개선과 사업화를 지원하고, 효과가 검증된 로봇의 공공현장 확대를 검토할 계획이다.김현기 구청장은 “로봇은 실제 생활현장에서 안전성과 편의성을 검증해야 시민에게 필요한 서비스로 자리 잡을 수 있다”며 “구민이 체감할 수 있는 로봇서비스를 확대하겠다”고 말했다.김소희 기자