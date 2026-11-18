누리집 통해 의견 수렴, 분기별 이행 실적 공개 등 투명성 강화
전남광주특별시 완도군은 군 누리집에 ‘공약 이행 소통 채널’을 열고 상시 운영한다.
공약 이행 소통 채널은 민선 9기 군정 목표인 ‘참여 자치 실현! 함께 여는 새로운 완도’ 구현과 공약 수립부터 이행, 평가까지 전 과정에 군민이 참여할 수 있도록 마련했다.
군민들은 완도군 누리집의 ‘공약 이행 소통’ 게시판에 공약 사항에 대한 의견과 제안을 자유롭게 남길 수 있다.
접수된 의견은 담당 부서에서 검토하여 공약 실천 계획에 반영하며, 반영 여부와 처리 결과도 군민에게 안내한다.
또 공약 이행 실적을 분기별로 점검해 추진 상황을 군민에게 공개하고 이행 과정의 투명성을 높여 나갈 방침이다.
앞으로 주민 의견 수렴 결과를 토대로 12월 중 2차로 실천 계획 보고회를 개최하고 내년 2월에는 주민배심원단 회의를 거쳐 실천 계획을 확정할 계획이다.
김신 군수는 “공약은 군민과의 약속인 만큼 계획 수립부터 평가까지 전 과정을 군민과 함께하겠다”며 “소통 채널을 통해 받은 의견도 공약 이행에 적극 반영해 군민이 체감하는 성과로 답하겠다”고 말했다.
완도 류지홍 기자
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