GTX-D Y자·GTX-E에 대장홍대선 청라 연장 건의

인천발 KTX, 공항까지…인천신항선도 반영 요청



국가철도망 구축계획 인천시 건의사업 노선도. 인천시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천의 출퇴근길과 공항·항만의 미래를 좌우할 5개 철도사업이 정부의 선택을 기다리고 있다. 서울 강남 접근성을 높이는 광역급행철도부터 인천국제공항의 전국 철도망 연결, 인천신항 물류철도 구축까지 인천시민들의 숙원사업이지만 정부의 재원 한계로 모두 반영될지는 불투명하다.18일 인천시에 따르면 시는 국토교통부가 수립 중인 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)에 GTX-D Y자 노선, GTX-E, 대장홍대선 청라 연장, 인천발 KTX 인천공항 연장, 인천신항선 등 5개 사업의 반영을 요청했다. 전체 사업비는 약 15조9181억원으로 추산된다.GTX-D Y자 노선은 인천공항에서 청라를 거쳐 부천 대장으로 연결되는 노선을 추가하고, 김포에서 출발하는 노선과 합류해 서울 강남권까지 잇는 사업이다. 인천 서북부에서 강남으로 이동하는 시간을 줄이는 것이 핵심이다. 인천공항 방면 사업비만 약 7조8502억원에 달한다.대장홍대선 청라 연장은 부천 대장에서 계양구 작전동과 서해구 가정동을 거쳐 청라국제도시까지 철도를 연결하는 사업이다. GTX-D가 강남 접근성 개선에 무게를 둔다면 이 사업은 청라와 인천 원도심의 서울 서부권 접근성을 높이는 데 목적이 있다. 사업비는 약 1조5604억원이다.GTX-E는 인천공항에서 부천 대장까지 GTX-D와 노선을 공유한 뒤 서울 북부를 거쳐 남양주로 연결된다. 강남권을 향하는 GTX-D와 달리 수도권 북부를 연결하는 광역교통망으로, 사업비는 약 4조3000억원이다.인천발 KTX 인천공항 연장은 수도권 내부 이동보다 전국에서 공항으로 접근하는 교통망 확충에 초점이 맞춰져 있다. 송도역에서 출발하는 고속철도를 인천공항까지 연결해 지방 공항 이용객의 환승 부담을 줄이는 사업으로, 약 1조6605억원이 필요하다.인천신항선은 5개 사업 중 유일한 화물철도다. 인천신항과 내륙 철도망을 연결해 도로 중심의 화물 운송을 분산하고 항만 물류 경쟁력을 높이는 것이 목적이다. 사업비는 약 5470억원으로 제시됐다.관건은 정부의 투자 우선순위다. 홍지선 국토부 장관이 철도 투자 확대 필요성을 인정하면서도 재원에 한계가 있어 적정 투자 규모와 우선순위를 정하겠다고 하면서 인천의 5개 철도사업이 얼마나 반영될지 관심이 쏠린다.시 관계자는 “우리 시 목표는 5개 노선 모두 국가철도망 계획에 포함되는 것”이라며 “정부는 관계 부처 협의 등을 거쳐 올해 안으로 고시할 것으로 보인다”고 말했다.강남주 기자