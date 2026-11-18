협의체 위원들, 부산 수영구 벤치마킹 및 간담회 참여



순천지역 읍면동 지역사회보장협의체 위원들이 부산 수영구 생활문화센터에서 벤치마킹 에 참여한 후 기념촬영을 하고있다.

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순천지역 읍면동 지역사회보장협의체 위원들이 대민 서비스 위한 역량 강화에 나서 눈길을 끌었다.시는 지난 17일 읍면동 지역사회보장협의체 위원과 관계 공무원 등 75명이 참여한 가운데 부산광역시 수영구를 방문해 우수 복지사례 벤치마킹 및 간담회를 가졌다.이번 벤치마킹은 타 지자체의 우수 복지시책과 협의체 운영사례를 공유하고, 이를 지역 특성에 맞는 특화사업 발굴과 협의체 운영 활성화에 활용하기 위해 마련됐다.벤치마킹에 앞서 열린 간담회에서는 복지 사각지대 위기가구 발굴, 민·관 복지자원 및 서비스 연계, 읍면동 특화 사업 추진 등 협의체 위원들의 주요 역할을 강조하고, 내년도 주요 사업의 원활한 추진을 위한 적극적인 참여와 협조를 당부했다.특히 올해 지역사회보장계획 평가 대상 수상의 성과를 함께 나누고, 그간 지역복지 증진을 위해 힘써온 읍면동 협의체 위원들의 노고를 격려했다. 이어 현장 애로사항과 개선 의견을 공유하며 소통과 협력을 다지는 시간을 가졌다.손훈모 시장은 “지역 곳곳에서 이웃을 살피며 복지안전망을 든든히 지켜주시는 협의체 위원들께 감사드린다”며 “앞으로도 민관이 함께 협력해 복지 사각지대 없는 따뜻한 순천을 만들어 가겠다”고 말했다.순천 최종필 기자