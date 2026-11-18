서대문구·전남광주시 북구 자매결연

“독립과 민주주의 정신, 실질적 교류로 이어갈 것”



박운기(오른쪽) 서울 서대문구청장과 신수정 전남광주통합특별시 북구청장이 17일 구청에서 열린 자매결연 협약식에서 기념촬영을 하고 있다.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 전날 전남광주통합특별시 북구와 자매결연 협약을 체결하고 역사교육과 지역경제, 문화·체육 등 다양한 분야에서 교류를 확대하기로 했다고 18일 밝혔다.서대문구청에서 열린 협약식에는 박운기 서대문구청장과 신수정 북구청장 등 관계자 40여명이 참석했다.서대문구에는 일제강점기 독립운동가들의 항일투쟁과 희생을 기억하는 서대문형무소역사관과 국립대한민국임시정부기념관이 있다. 북구에는 5·18민주화운동의 역사를 간직한 국립5·18민주묘지와 망월동묘지공원, 전남대학교 정문 등이 자리하고 있다.두 지역은 독립운동과 민주화운동이라는 역사적 공감대를 바탕으로 청소년 역사·대학 탐방 프로그램을 추진한다. 북구 청소년들은 서대문형무소역사관과 국립대한민국임시정부기념관, 연세대·이화여대 등을 방문한다. 서대문구 청소년들은 국립5·18민주묘지와 전남대, 광주과학기술원(GIST), 무등산국립공원 등을 찾아 역사교육과 진로 탐색의 기회를 갖는다.지역경제 분야에서는 청년 창업가와 사회적경제 기업의 제품을 상대 지역에서 판매하는 ‘상생 마켓’을 교차 운영할 계획이다. 북구의 수박과 딸기 등 농특산물을 서대문구 직거래 장터에서 판매하는 방안도 추진한다.문화·체육 분야에서는 서대문독립민주축제와 광주비엔날레 등 지역 대표 행사에 방문단을 상호 초청하고 문화예술 공연과 생활체육 교류를 확대한다. 주민참여와 주민자치 정책 경험을 공유하고 생태 탐방과 녹지정책 분야에서도 협력하기로 했다.협약식 이후 양 지역 관계자들은 서대문형무소역사관과 국립대한민국임시정부기념관을 함께 방문했다. 앞으로 실무협의를 통해 분야별 교류사업의 시기와 규모를 구체화할 예정이다.박운기 구청장은 “서대문이 간직한 독립의 역사와 북구가 지켜온 민주주의의 정신은 서로 다른 시대에 뿌리를 두고 있지만, 국민이 역사의 주인이라는 같은 가치를 담고 있다”며 “그 정신이 기념과 기억에 머무르지 않고 청소년의 배움과 주민의 참여, 두 지역의 실질적 교류로 이어지도록 하겠다”고 말했다.이범수 기자