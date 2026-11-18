사찰음식 연구·체험·관광 콘텐츠 개발



화엄사 주지 우석스님과 제너시스 BBQ 그룹 윤홍근 회장이 ‘사찰음식문화원 조성 및 K-사찰음식 세계화를 위한 상생협력 업무협약(MOU)’을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다.



왼쪽부터 문승옥 구례군의장, 우석 주지스님, 윤홍근 회장, 장길선 구례군수.



우석스님과 윤홍근 회장 등 행사 관계자들이 기념사진을 찍고 있다.

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한국 불교의 천년 유산을 간직한 지리산 대화엄사와 글로벌 외식기업 제너시스 BBQ 그룹이 한국 전통 사찰음식의 세계화와 지역 상생 발전을 위해 뜻을 모았다.화엄사와 제너시스 BBQ 그룹은 18일 화엄사 이천당에서 ‘사찰음식문화원 조성 및 K-사찰음식 세계화를 위한 상생협력 업무협약(MOU)’을 체결했다.‘천년의 공양, 세계와 만나다’를 주제로 열린 이날 협약식에는 화엄사 주지 우석스님과 전 주지 덕문스님, 사성암 주지 우경스님을 비롯해 제너시스 BBQ 그룹 윤홍근 회장, 윤경란 치킨대학장, 한병길·정광열 부회장, 김단 사장 등 양 기관 주요 관계자가 참석했다. 장길선 구례군수와 문승옥 구례군의회 의장 등 지역 사회 인사들이 대거 참석해 K-사찰음식의 새로운 출발을 축하했다.이번 협약은 천년의 수행과 공양 속에 담긴 생명존중·건강·나눔의 사찰음식 철학을 현대적으로 계승하고, 이를 세계인이 함께 즐기는 K-푸드 대표 문화콘텐츠로 육성하기 위해 추진됐다.두 기관은 이번 협약을 바탕으로 핵심 사업인 ‘사찰음식문화원’ 조성을 본격화한다. 사찰음식문화원은 전통 사찰음식의 보존과 연구는 물론 국내외 방문객들이 조리 문화와 철학을 직접 체험할 수 있는 복합 문화공간으로 구축된다.특히 화엄사의 역사·문화 자산과 지리산의 자연환경, 제너시스 BBQ 그룹의 글로벌 외식산업 노하우 및 네트워크가 결합함에 따라 차별화된 관광 스토리가 창출될 것으로 기대된다. 나아가 구례 지역 특산물 활용과 방문객 유치를 통한 ‘관광 선순환 구조’를 형성해 지역경제 활성화에도 실질적으로 기여한다는 방침이다.우석스님과 윤홍근 회장은 “천년의 전통을 지닌 사찰음식이 글로벌 외식산업과 만나 새로운 문화적 가능성을 열게 되었다”며 “사찰음식문화원을 거점으로 한국 사찰음식의 우수한 가치를 세계에 널리 알리고, 지역사회와 지속가능한 상생 모델을 구축해 나가겠다”고 전했다.구례 최종필 기자