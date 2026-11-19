

사고 현장. 더불어민주당 정일영 의원실 제공

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인천 송도국제도시 신축 아파트에서 발생한 돌출 발코니 붕괴사고의 원인 규명이 장기화하고 있다. 국토교통부와 인천시가 3개월간 사고 경위를 조사했지만 붕괴 원인을 종합적으로 판단하기 위해서는 추가 현장조사와 정밀한 구조해석이 필요하다는 결론을 내렸다.시는 이달 20일까지였던 시설물사고조사위원회 조사기간을 내년 1월 20일까지 연장하기로 의결했다고 19일 밝혔다. 이에 따라 전체 조사기간은 지난 8월 21일부터 3개월에서 5개월로 늘어났다.앞서 지난 8월 7일 오전 6시 2분쯤 인천 연수구 송도국제도시 럭스오션SK뷰 아파트에서 2층 세대 외벽에 설치된 돌출형 발코니와 하단 외장재가 지상으로 떨어졌다.사고 당시 해당 세대는 입주하지 않은 상태였고, 주변을 지나던 주민도 없어 인명피해는 발생하지 않았다. 이 아파트는 지난해 2월 준공돼 같은 해 3월 입주를 시작한 1114가구 규모의 단지다.국토부와 시는 지난 8월 건축구조·시공·법률 분야 전문가 10명으로 조사위원회를 구성하고 그동안 9차례 회의와 현장조사를 진행했다. 설계도서 등 관련 자료를 검토하고 관계자 청문, 현장 품질조사, 구조 검토 등이 조사 대상이었다.조사위원회는 그동안 확보한 자료만으로 조사를 마무리하기보다 추가적인 분석을 통해 사고 원인을 종합적으로 검토하기로 했다.이를 위해 현장조사를 추가로 실시하고, 유형별 3차원 수치·구조해석을 통해 발코니 구조물의 안전성을 분석할 예정이다. 현재 진행 중인 정밀안전진단 결과도 조사에 반영한다.특히 설계·시공·감리 과정이 적정했는지를 면밀히 검토하고, 이를 토대로 사고 원인과 재발방지대책을 마련할 계획이다.다만 조사 과정에서 명확한 원인이 규명되고 최종보고서 작성이 완료되면 내년 1월 20일 이전이라도 조사를 마칠 수 있다.홍건호 조사위원장(호서대 교수)은 “구조·시공 등 분야별 전문가들이 모든 가능성을 열어두고 설계·시공·감리 등의 적정성을 면밀히 검토하고 있다”며 “추가 조사를 철저히 실시해 객관적이고 과학적으로 사고 원인을 규명하고 실효성 있는 재발방지대책을 내놓겠다”고 말했다.강남주 기자