일반·특화분야 각각 20·30명씩



양천구 청년 행정인턴

이기재(가운데) 서울 양천구청장이 지난 8월 하반기 청년 행정인턴 근무 종료 간담회에서 청년들과 대화를 나누고 있다.

양천구 제공

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서울 양천구는 청년들에게 공공기관 실무 경험과 진로 탐색의 기회를 제공하고자 ‘2027년 상반기 청년 행정인턴’ 50명을 모집한다고 18일 밝혔다.청년층의 참여 대상을 넓히기 위해 2025년 대학생 중심에서 미취업 청년으로 확대한 데 이어 이번부터 모집 연령 상한을 29세에서 34세로 높인다. 구는 지난 9월 개정 시행된 ‘청년고용촉진 특별법’에 법정 청년 연령을 34세로 높인 취지를 반영했다고 덧붙였다.모집인원은 총 50명이다. 동주민센터와 도서관 등에서 민원 응대와 행정 업무를 보조하는 ‘일반분야’ 20명과 행정·복지·학습멘토 등 직무별로 구분된 ‘특화분야’ 30명을 선발한다. 수요를 고려해 학습멘토 인원을 기존 10명에서 12명으로, 학습 지도 운영 장소도 5곳에서 6곳으로 늘린다.모집 대상은 양천구에 주민등록을 둔 19∼34세 대학생 또는 미취업 청년이다. 의무복무를 마친 제대군인은 복무 기간에 따라 연령 상한을 최대 3년까지 연장해준다.참여하려면 이날부터 12월 1일까지 구청 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 일반 분야는 전산 추첨으로, 특화 분야는 1차 전산 추첨으로 2배수를 선발한 뒤 자기소개서 등을 바탕으로 2차 심사를 한다.선발되면 내년 1월 4∼29일에 주 5일, 하루 5시간씩 근무한다. 급여는 양천구 생활임금인 시급 1만 2757원을 적용한다.이기재 구청장은 “이번 연령 확대를 통해 더 많은 청년이 공공기관에서 실무 경험을 쌓고 자신의 진로를 탐색할 수 있기를 바란다”고 말했다.김주연 기자