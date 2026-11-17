

▲김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장이 17일 위원회 회의실에서 열린 2026년도 행정사무감사 종합감사를 주재하고 있다. (사진=경기도의회)



▲17일 경기도의회 여성가족평생교육위원회 회의실에서 김용성 위원장(왼쪽 앞)이 진행하는 가운데 2026년도 행정사무감사 종합감사가 열리고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 여성가족평생교육위원회(김용성 위원장, 이하 여가교위)는 11월 17일 위원회 회의실에서 종합감사를 열고 2026년도 행정사무감사를 마쳤다.여가교위는 지난 6일 미래평생교육국 감사를 시작으로 여성가족국, 이민사회국, 경기도서관, 여성비전센터, 경기도평생교육진흥원, 경기도미래세대재단, 경기도여성가족재단 등 8개 소관 부서·기관을 차례로 감사해 왔다. 이날 종합감사에서는 그동안 답변이 미흡했거나 추가로 확인할 필요가 있는 사항을 중심으로 질의했다.위원들은 먼저 집행부와 공공기관이 낸 자료가 부실하고, 같은 항목인데도 자료마다 수치가 다르다는 점을 거듭 지적했다. 주민참여예산 사업이 성과 검증 없이 한 해로 끝나는 문제와 투입지표 위주의 성과관리 방식도 짚으며, 성과지표를 새로 설정하라고 주문했다.미래평생교육국에 대해서는 미취업 청년 건강검진 지원 사업이 용역 결과도 나오기 전에 2027년도 예산안에서 전액 삭감된 점을 지적했다. 위기청소년 상담·지원 실적이 전년도 감사에서 지적받은 뒤에도 나아지지 않은 점도 문제로 들었다. 이와 함께 가정 밖 청소년 보호 체계 점검, 청소년정책 중장기 계획 수립, 학교 밖 청소년 지원센터 인력 유지를 요구했다.평생학습 분야에서는 생애주기별 로드맵을 마련하라고 했다. 경기도 평생학습 포털 서버 증설 예산이 적정했는지도 다시 점검하라고 요구했다. 경기도평생교육진흥원 등 소관 재단의 이사회가 실제로 심의 기능을 하고 있는지 살펴야 한다는 의견도 나왔다.경기도미래세대재단에는 청소년 분야의 비중과 위상을 높이는 쪽으로 조직을 개편하라고 주문했다. 가정 밖 청소년 지원센터의 광역 기능을 강화하고 제출 자료의 정확성을 확보하라는 요구도 함께 나왔다.여성가족국 감사에서는 그룹홈 시설장의 정년과 경력 인정 문제, 노후 지역아동센터의 환경 개선, 시군 간 지원 격차를 주요 현안으로 다뤘다. 아동돌봄 사업을 아이 중심으로 재설계하고, 여성 취·창업 지원 예산이 줄어든 데 따른 대책을 마련하라는 요구도 이어졌다.여성비전센터에는 공공생리대 비치 사업의 운영 방식을 재검토하라고 했다. 경기도여성가족재단에는 아동돌봄 사업의 성과를 아이의 관점에서도 살펴보라고 주문했고, 재단이 이천으로 이전한 뒤 자리 잡을 수 있도록 지원해 달라고 당부했다.이민사회국에 대해서는 이주민 포털의 본인인증 절차와 접속 지연, AI 챗봇의 답변 품질, 서버 구축 비용의 적정성을 지적하며 개선 대책을 보고하라고 요구했다. 다문화가족지원센터 전문상담 사업의 일몰 문제와, 조직 개편 뒤 조례에 규정된 의무·업무를 어떻게 이어받을지도 함께 다뤘다.경기도서관에는 폐관이 늘고 있는 작은도서관의 실태를 전수조사해 안정적으로 운영할 수 있는 지원 체계를 마련하라고 요구했다. 교육 프로그램 결과보고서와 강사료·여비 지급 기준도 점검하라고 했다.위원들은 재정 여건이 어렵더라도 취약계층과 사각지대 지원부터 줄여서는 안 된다고 강조했다. 이번 감사에서 지적한 사항은 곧 이어질 2027년도 예산안 심사에서 다시 살펴볼 방침이다.김용성 위원장은 “연일 이어진 감사에 열과 성을 다한 위원들과 수감 준비에 애쓴 공무원, 공공기관 임직원에게 감사드린다”며 “앞으로는 위원들이 요청한 자료에 대해 보다 상세하고 구체적인 답변 자료를 제출해 주길 바란다”고 당부했다.양승현 리포터