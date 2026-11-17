

▲국중범 경기도의회 교육기획위원장이 17일 경기도교육청 본청 종합감사에서 자료를 들어 보이며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)



▲17일 경기도교육청 본청에서 경기도의회 교육기획위원회의 2026년도 행정사무감사 종합감사가 진행되고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회(위원장 국중범, 더불어민주당, 성남4)는 지난 6일부터 진행한 2026년도 경기도교육청 소관 행정사무감사를 17일 경기도교육청 본청 종합감사로 마무리했다.이번 감사는 경기도교육청 본청 실·국과 12개 교육지원청, 5개 직속기관, 1개 출연기관을 대상으로 진행됐다. 위원회는 주요 교육정책의 추진 실태와 예산 집행의 적정성, 교육행정 운영, 기관별 관리·감독 체계 등을 폭넓게 점검했다.위원회는 교육행정의 책임성과 투명성을 높이고, 교육 현장에서 제기된 문제점이 실제 개선으로 이어지도록 시정 조치와 제도 개선을 요구했다.국중범 위원장은 “행정사무감사의 성과는 얼마나 많은 문제를 지적했느냐가 아니라, 지적된 문제가 얼마나 개선되었느냐로 평가받아야 한다”며 “경기도교육청은 이번 감사에서 제기된 문제들을 무겁게 받아들이고, 개선 요구가 선언에 그치지 않도록 구체적인 후속 조치와 책임 있는 이행으로 답해야 한다”고 강조했다.이어 “25개 교육지원청은 각 지역의 교육환경과 특성을 반영한 교육정책을 추진해야 한다”며 “25개 교육지원청이 저마다의 색깔을 가진 무지갯빛처럼 지역의 특색을 살린 교육을 펼칠 때, 더욱 다채롭고 풍요로운 경기교육이 실현될 것”이라고 밝혔다.국 위원장은 내년도 조직개편도 언급하며 “경기도교육청은 내년도 조직개편 과정에서 행정 공백이나 혼선이 발생하지 않도록 철저히 준비하고, 교육 현장의 목소리를 충분히 반영해 주길 바란다”고 당부했다.아울러 “교육기획위원회 역시 집행부에 대한 감시와 견제라는 본연의 역할에 충실하면서, 경기교육이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 건설적인 대안을 제시하고 정책적·제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.위원회는 이번 행정사무감사 결과를 바탕으로 앞으로 예산안과 조례안 심사 등 의정활동을 이어갈 계획이다.한편 경기도의회 교육기획위원회는 국중범 위원장(더불어민주당, 성남4)을 비롯해 김영희 부위원장(더불어민주당, 오산1), 김선희 부위원장(국민의힘, 용인6), 김경옥 의원(더불어민주당, 평택3), 김영훈 의원(더불어민주당, 시흥3), 박순희 의원(더불어민주당, 부천8), 박은경 의원(더불어민주당, 안산6), 서혜진 의원(더불어민주당, 비례대표), 유병수 의원(더불어민주당, 남양주2), 이건한 의원(더불어민주당, 용인8), 장승희 의원(더불어민주당, 구리1), 정연일 의원(더불어민주당, 고양5), 조병진 의원(더불어민주당, 의정부4), 최지원 의원(국민의힘, 비례대표), 한운옥 의원(더불어민주당, 수원3) 등 모두 15명으로 구성돼 있다.양승현 리포터