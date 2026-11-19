영상 분석해 범죄·재난 상황 파악

선별 관제 통한 초기 대응력 강화



지난달 26일 서울 강동구의 골목에 한 남성이 쓰러져 있는 모습을 포착한 인공지능(AI) 기반 ‘지능형 선별관제시스템’ 화면.

강동구 제공

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서울 강동구의 비상 상황 대응이 더 빨라진다. 구는 범죄와 재난 상황에 대해 신속 대응을 위해 폐쇄회로(CC)TV 330대에 추가로 인공지능(AI) 기반 ‘지능형 선별관제시스템’을 적용했다고 18일 밝혔다.지능형 선별관제시스템은 AI 영상분석 프로그램이 CCTV 영상을 24시간 분석해 쓰러짐·배회·연기 발생 등 특정 상황을 탐지하면 관제요원에게 즉시 알리는 시스템이다. 현재 구의 CCTV 통합관제센터가 관리하는 전체 카메라 4923대 중 선별관제 기능이 적용된 CCTV는 1542대다. 구 관계자는 “AI 기술을 활용해 관제요원이 모든 화면을 확인해야 하는 부담을 줄이고 긴급 대응이 필요한 상황에 집중하도록 한다”고 설명했다.구는 2024년부터 선별관제시스템 구축을 추진해 왔다. 시스템이 포착한 이상 징후는 경찰·소방 신고로 이어져 곧바로 현장 출동이 이뤄졌다. 지난 2월 차량과 오토바이 간 교통사고를 포착해 관제요원이 경찰에 신고했고, 5월에는 쓰러진 여성을 발견해 구급차가 출동했다. 8월에는 육교 위를 오래 배회하던 중학생을 포착해 경찰에 신고했다.구는 이번 확대 적용으로 CCTV 관제 효율을 높이고 범죄 예방과 긴급 상황에 대한 초기 대응 역량이 강화될 것으로 기대한다.이수희 구청장은 “AI 기반 지능형 관제시스템이 위급한 상황을 조기 발견하고 신속한 대응을 이끄는 데 중요한 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 시스템을 지속적으로 개선해 주민 생명과 재산을 보호하고 누구나 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”라고 말했다.송현주 기자