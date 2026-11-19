노인·장애인 복지단체 채소 전달



장인홍(오른쪽) 서울 구로구청장이 지난 17일 오류나들목 도시농업체험장에서 어린이들과 함께 배추를 수확하고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구는 전날 개봉동 오류나들목(IC) 도시농업체험장에서 어린이들과 함께 배추 수확 및 김장 체험 행사를 열었다고 18일 밝혔다. 행사에는 장인홍 구청장과 어린이 60명 등 약 80명이 참석했다. 어린이들은 두 그룹으로 나뉘어 배추를 수확하고 김장을 체험했다.도시농업체험장은 2023년 도시 어린이들에게 농작물 재배와 수확 등 자연학습 기회를 제공하기 위해 조성됐다. 약 1000㎡ 규모 부지에서 8월말부터 재배해 배추 약 800포기와 무 450개를 수확했다. 구는 이 가운데 배추 700포기와 무 420개를 복지단체 5곳에 전달했다. 기증된 곳은 노인·노숙인 쉼터와 지역자활센터, 장애인 생활시설 및 주간보호시설 등이다. 수확물은 복지시설 이용자 등 어려운 이웃을 위한 나눔에 활용될 예정이다.장인홍 구청장은 “어린이들이 농작물을 수확하고 김장 체험을 하며 도시농업의 즐거움을 느끼고, 수확의 기쁨을 어려운 이웃과 나누는 뜻깊은 시간이 됐길 바란다”며 “앞으로도 도시농업을 활용한 다양한 체험 기회를 마련하고 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.이범수 기자