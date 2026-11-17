

▲백승기 경기도의원이 17일 경기도의회 북부분원에서 열린 축산동물복지국 행정사무감사에서 펜을 쥔 채 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 백승기 의원(더불어민주당, 안성2)은 11월 17일 경기도의회 북부분원에서 열린 농정해양위원회 제5차 상임위원회 축산동물복지국 대상 행정사무감사에서 경기도 축산 분야 예산이 계속 줄고 있다고 지적했다. 백 의원은 축산농가 지원 예산을 안정적으로 확보하고 확대해야 한다고 촉구했다.백 의원은 “2020년부터 최근까지 축산 분야 예산이 전반적으로 감액되는 추세”라며 “축산 관련 조직의 통폐합까지 이어지면서 경기도가 축산업에 대한 관심과 지원을 줄이는 것 아니냐는 우려가 든다”라고 지적했다.이어 “쌀 소비는 줄어드는 반면 소·돼지·닭·오리 등 육류와 우유 소비는 꾸준히 늘고 있다”라며 “축산업은 국민 먹거리와 식량안보를 책임지는 핵심 산업인 만큼, 산업의 중요성과 수요 증가에 맞춰 예산과 정책적 지원도 확대해야 한다”라고 강조했다.중앙정부와 경기도의 정책 방향이 다르다는 점도 짚었다. 백 의원은 “국가 차원에서는 축산업의 중요성이 강조되고 관련 예산도 늘고 있는데, 경기도만 지원을 축소하는 것은 정책 방향에 역행하는 것”이라며 “축산농가가 희망을 잃지 않고 경쟁력을 키울 수 있도록 경기도가 적극적으로 투자해야 한다”라고 밝혔다.반복되는 가축 재난에 대해서는 예방 중심으로 지원해야 한다고 주문했다. 백 의원은 “올해 폭염으로 684건의 가축 피해가 발생하고 보험금 지급액만 약 25억 7천만원에 달했다”라며 “피해 발생 후 보상하는 데 그치지 말고 축사 냉방·환기시설 개선 등 사전 예방에 예산을 집중해야 한다”라고 말했다. 시설이 열악한 가금류 농가의 축사시설을 현대화할 수 있도록 지원을 늘려야 한다는 점도 강조했다.아울러 “ICT·AI를 접목한 스마트축산은 생산성과 환경 관리 수준을 높이는 중요한 전환 과제”라며 “시설 지원뿐 아니라 농가 교육과 현장 컨설팅까지 연계해 축산업의 경쟁력을 높여야 한다”고 덧붙였다.이강영 축산동물복지국장은 “도 재정 여건과 국비사업 반영, 개별 사업의 종료 등에 따라 예산 변동이 발생하고 있다”라며 “스마트축산과 시설 현대화 등 축산업 발전에 필요한 예산을 최대한 확보하도록 노력하겠다”라고 답했다.끝으로 백 의원은 “축산농가가 어려운 여건에서도 국민의 먹거리를 책임지고 있는 만큼, 경기도가 지원을 줄여서는 안 된다”라며 “가축 질병과 폭염 등 재난 예방부터 축사시설 현대화와 스마트축산 전환까지 농가에 실질적인 도움이 되는 사업을 확대하고, 축산 분야 예산을 지속적으로 확보해야 한다”라고 당부했다.양승현 리포터