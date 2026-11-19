김상욱 시장,정부에 기자재 공급망 다변화·공유수면 점·사용료 개선 건의

‘공급망 협의체’ 가동 및 태양광 보급 확대 병행



김상욱 울산시장은 지난 12일 서울역 부울경 비즈니스라운지에서 임국현 기후에너지환경부 해상풍력발전추진단장을 만나 울산 부유식 해상풍력 관련 건의사항을 전달했다. 울산시 제공

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울산시가 자동차·조선·석유화학 등 3대 주력산업에 이어 미래산업을 육성하기 위해 약 24조원 규모의 부유식 해상풍력 발전 사업 조기 추진에 속도를 내고 있다.19일 울산시에 따르면 시는 최근 중앙정부에 발전 단가 인하와 투자 여건 개선을 위한 제도 정비를 공식 건의하는 한편, 지역 기업과 현장 밀착형 대책을 병행하며 사업 착공을 앞당기는 데 행정력을 집중하고 있다.앞서 김상욱 울산시장은 지난 12일 임국현 기후에너지환경부 해상풍력발전추진단장과 이경수 재생에너지정책관 등 정부 관계자들을 만나 울산 부유식 해상풍력 사업의 신속한 추진과 재생에너지 보급 확대 방안을 논의했다.특히 울산시는 경제성을 확보하기 위한 구체적인 제도 개선안을 정부에 전달했다. 발전 단가를 낮추고 사업 추진의 불확실성을 줄이기 위해 터빈 등 핵심 기자재의 공급망을 다변화해야 한다는 발전사업자와 업계의 요구를 건의했다. 아울러 타 지역에 비해 높게 책정된 공유수면 점·사용료의 상한을 설정하고 별도의 산정 방식을 마련해 줄 것도 함께 요청했다.현재 울산 앞바다에서 추진 중인 부유식 해상풍력 사업은 3개 컨소시엄, 약 3.5GW(총사업비 약 23조 9000억원) 규모다.울산시는 지역 경제 활성화로 직결시키기 위해 발전사업자와 지역 내 조선·해양플랜트·기자재 기업을 직접 연결해 기술과 인력을 연계, 안정적인 사업 추진 기반을 다진다는 구상이다. 이와 함께 정부의 재생에너지 보급 목표 달성에 발맞춰 태양광 보급 확대 방안에도 적극 협력하기로 했다.울산시 관계자는 “앞으로도 지역 산업 여건에 맞춘 친환경 전력 공급 기반을 조기에 마련할 수 있도록 중앙정부 및 관련 업계와의 협의를 지속해 나가겠다”고 말했다.울산 조원일 기자