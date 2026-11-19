무장애 데크길 1309m 개통
갯벌·S자 수로 눈앞에서 볼수 있어
대한민국 대표 생태관광지 순천만의 명소 ‘용산전망대’가 이동 약자를 포함해 누구나 편안하게 찾을 수 있는 무장애 데크길로 조성됐다.
19일 순천시에 따르면 순천만의 대표 경관을 한눈에 조망할 수 있는 ‘순천만 용산전망대’가 1309m의 무장애 데크길로 새롭게 태어났다.
용산전망대는 굽이치는 S자 수로와 드넓은 갯벌, 원형 갈대군락 등 순천만의 비경을 한눈에 담을 수 있는 필수 탐방 코스로 꼽힌다. 하지만 일부 구간에 탐방로 경사가 심해 장애인과 고령자, 유모차를 동반한 가족에게는 오르기가 쉽지 않았다.
기존 탐방로는 그대로 유지된다. 방문객은 이동 여건과 취향에 따라 기존 길과 새 데크길 가운데 선택할 수 있다. 새 데크길에서는 갯벌을 더 가까이 보고 기존과 다른 각도에서 순천만을 바라볼 수 있어, 순천만을 여러 번 찾은 방문객에게도 새로운 관람 코스가 될 전망이다.
손훈모 시장은 개통일인 지난 17일 용산전망대를 찾아 데크길을 직접 걸으며 이동 동선과 안전시설, 이용 편의성을 꼼꼼히 살폈다. 전망대까지 이어지는 전 구간의 시설 상태를 확인하고 순천만 S자 수로와 흑두루미도 둘러봤다. 현장 관계자들에게 이용객 안전 확보와 지속적인 시설 관리에 만전을 기할 것을 당부했다.
손 시장은 “새로운 데크길이 그동안 용산전망대에 오르기 어려웠던 분들에게는 열린 길이 되고, 순천만을 다시 찾는 분들에게는 새로운 풍경을 만나는 길이 되길 바란다”며 “누구나 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 관리에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
순천 최종필 기자
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