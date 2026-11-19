보호·관리 기관과 제도 중첩돼 광역 차원의 통합관리체계 구축 필요



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유네스코 세계자연유산에 등재된 전남광주의 갯벌 관리가 행정구역별로 분산돼 통합 관리 체계가 필요하다는 주장이 제기됐다.전남연구원은 지난 18일 발간한 ‘JNI 이슈리포트’에서 세계자연유산에 확대 등재된 전남광주 갯벌의 생태적·경제적 가치를 분석하고 체계적인 보전 관리와 주민 상생을 위한 대응 전략을 내놓았다.2016년 7월 2단계 확대 등재로 세계자연유산에 등재된 ‘한국의 갯벌’은 4곳에서 6곳으로, 유산구역은 12만 8411㏊에서 15만 6386㏊로 확대됐다.이 가운데 전남광주 갯벌은 신안·무안 탄도만갯벌과 여자만갯벌, 무안 함해만갯벌 등 13만 7579㏊로 세계자연유산 등재 갯벌의 88%를 차지한다.이러다 보니 갯벌 관리 지자체도 신안·무안·보성·순천·여수·고흥 등 6개 시군으로 보호·관리 기관과 제도가 중첩돼 광역 차원의 통합관리체계 구축이 필요한 것으로 나타났다.특히 연안개발과 기후변화 등 외부 위협과 주민들의 규제 부담과 관광 제한 등에 대한 선제적 대응이 주요 과제로 떠오르고 있다.연구진은 ‘전남광주 세계유산 갯벌 광역관리협의회’를 구성해 공동 관리계획을 수립하고 갯벌세계유산보전원과 지역별 현장 거점을 연계할 것을 제안했다.또 통합 모니터링 플랫폼 구축과 ‘(가칭)세계유산 영향 사전검토 지원단’ 운영을 통해 개발사업이 갯벌 생태계에 미치는 영향을 사전에 검토하고 복원하는 방안도 제시했다.이밖에 주민 상생 방안으로 갯벌 관리 협약과 생태계 서비스 지불제 활용·확대, 전통어업 전승, 친환경 수산물 공동브랜드 육성, 저밀도·예약형 생태관광 운영 등의 대책도 밝혔다.전남연구원은 “세계자연유산 확대 등재는 전남광주가 세계유산 갯벌의 가장 큰 수혜 지역인 동시에 가장 큰 관리 책임을 맡게 됐다는 의미”라며 “광역 통합관리체계를 기반으로 주민이 보전 주체가 되고 혜택을 공유하는 상생 모델을 구축해야 한다”고 말했다.무안 류지홍 기자