마포구 합정 상권 활성화 사업 추진

유동균 구청장 “따뜻한 소비 부탁”



서울 마포구 합정도 일대에 설치된 조명의 모습.

마포구 제공

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서울 마포구 합정동에서 3만원 이상 물건을 샀다면 꼭 영수증을 챙겨 보자.마포구는 연말을 맞아 합정동 골목상권에 활력을 불어넣고 방문객의 발길을 늘리기 위한 ‘합정 상권 활성화 사업’을 추진한다고 19일 밝혔다. 사업 중 가장 눈에 띄는 것은 합정 상권 구매 영수증 행사다.12월 6일까지 진행하는 이 행사는 합정동 먹자골목, 합정역 인근 양화로6길을 비롯한 해당 상권 내에서 3만원 이상 결제한 영수증과 마포구 공식 사회관계망서비스(SNS) 구독 인증 화면을 네이버 양식에 첨부해 제출하면 추첨을 통해 100명에게 1만원 상당의 모바일 상품권을 지급한다.골목과 사람이 많이 찾는 광장에는 겨울밤을 수놓을 조명도 들어섰다. 월드컵로1길과 양화로3길로 이어지는 합정동 먹자골목 250m 구간에는 빛거리가 조성됐다. 지하철역에서 골목 안쪽으로 방문객을 이끄는 가로형 은하수 조명을 비롯해 가로수를 감싸는 수목 조명과 테마형 보안등을 설치해 골목 전체에 통일감 있는 야간 경관을 연출했다.합정역 7번 출구 광장에는 크리스마스트리를 세우고 주변 가로수 6그루에 줄감기 조명과 상부 장식을 더해, 광장 일대를 연말 분위기 가득한 촬영 구역(포토존)으로 꾸몄다.상점가 입구에도 은하수 조명을 설치해 합정동만의 개성 있는 분위기를 살렸다. 빛거리와 경관 조명은 내년 3월까지 운영한다.구는 이번 행사가 연말연시 합정동을 찾는 방문객의 발길이 골목 안쪽까지 이어지고, 상점 이용과 야간 체류가 늘어 골목상권에 활력을 더할 것으로 기대하고 있다.유동균 구청장은 “합정은 지하철 2·6호선이 만나는 교통 요지이자 개성 있는 골목상권이 살아 있는 곳”이라며 “반짝이는 조명 아래 합정동 골목을 거닐며 연말의 정취를 느끼시고, 지역 상점에도 따뜻한 소비를 이어가 주시길 바란다”고 말했다.김동현 기자