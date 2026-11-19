35명 참여해 총 3차례 회의

공약실천계획 직접 심의·평가



유보화(왼쪽 일곱번째) 성동구청장이 지난달 26일 주민배심원 회의를 열고 위촉식을 진행 한 뒤 사진을 찍고 있다.

성동구 제공

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서울 성동구는 민선 9기 공약실천계획 수립 과정에 주민의 의견을 반영하고 공약 이행의 실효성을 높이기 위해 ‘주민배심원단’을 운영했다고 19일 밝혔다.주민배심원제는 주민이 공약실천계획을 심의 및 평가하는 제도다. 공약 추진 과정에 주민 참여를 확대하고 공약 이행의 민주성과 투명성을 높이기 위해 운영된다.구는 18세 이상 구민을 대상으로 성별, 연령, 거주 지역 등을 고려해 자동응답시스템(ARS)과 전화 면접을 통한 무작위 선발 방식으로 총 35명으로 주민배심원단을 구성했다. 주민배심원은 공약 평가 전문기관인 한국매니페스토실천본부와 함께 지난달 26일부터 11월 10일까지 총 3차례 회의를 열고 민선 9기 성동구의 공약실천계획에 대한 심의와 평가를 진행했다.지난달 26일 열린 1차 회의에서는 주민배심원 위촉과 함께 주민배심원제의 취지와 역할에 대한 교육을 실시했다. 이어 지난 3일 2차 회의에서는 공약 사업 담당 부서의 설명을 듣고 질의응답과 분임별 토의를 통해 공약 변경의 필요성과 적정성 등을 검토했다.마지막으로 열린 지난 10일 3차 회의에서는 분임별 심의 안건에 대한 최종 토의와 전체 찬반 투표를 거쳐 공약명 변경 9건, 공약 통합 5건, 공약 폐기 1건 등 총 15건의 공약 변경 안건이 모두 승인됐다.구는 주민배심원단의 심의 결과와 한국매니페스토실천본부의 권고안을 반영해 공약실천계획서를 최종 확정하고 12월 중 구청 누리집(홈페이지)에 공개할 예정이다. 이를 바탕으로 민선 9기 7대 구정 목표에 따른 총 218개 공약 사업을 체계적으로 관리하고 사업별 추진 상황과 이행 성과를 구민에게 투명하게 공개한다.유보화 구청장은 “주민배심원단의 심도 있는 논의와 평가를 통해 마련한 공약실천계획을 바탕으로 구민들이 체감할 수 있는 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.유규상 기자