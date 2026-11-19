

서울 강남구가 19일부터 다음 달 6일까지 개최하는 아동학대 예방 기획전 ‘엄마한테 내가 원하는 것’ 홍보 포스터. 강남구 제공.

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서울 강남구는 아동학대 예방의 날인 19일을 맞아 다음 달 6일까지 강남구청과 구립도서관 2곳에서 아동학대 예방 기획전 ‘엄마한테 내가 원하는 것’을 개최한다고 밝혔다.이번 전시는 학대 피해 아동들이 직접 쓴 글과 그림을 통해 아이들의 마음을 이해하고 아동학대 예방의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.전시 작품은 대한사회복지회가 사랑의열매와 MBC 라디오 ‘지금은 라디오시대’의 공모사업을 통해 수집한 작품들이다.관람객이 직접 참여하는 방식도 눈길을 끈다. 아이들의 글과 그림이 인쇄된 다양한 크기와 질감의 종이 수백 장을 전시 공간에 쌓아두고, 관람객이 한 장씩 살펴본 뒤 마음에 남는 작품을 가져갈 수 있도록 했다. 아이들에게 보내는 응원과 어른으로서의 다짐을 소감 카드에 남길 수도 있다.전시는 오는 23일까지 강남구청 본관 1층에서 열린 뒤 25~29일 개포하늘꿈도서관, 다음 달 1~6일 도곡정보문화도서관으로 이어진다. 누구나 별도 신청 없이 무료로 관람할 수 있다.김현기 구청장은 “아동학대 예방은 학대의 발견과 대응뿐 아니라 아이들이 안전하고 행복하게 성장할 환경을 만드는 일이 중요하다”며 “아동의 권리와 마음이 존중받는 지역사회를 만들겠다”고 말했다.김소희 기자