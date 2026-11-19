11월 30일까지 온라인 투표 진행

주요 정책·사업 20개 중 5개 선택

서울사랑상품권 1만원, 200명 추첨



중랑구 ‘2026년을 빛낸 10대 뉴스’ 홍보 포스터

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서울 중랑구는 올해의 10대 뉴스를 선정하는 온라인 주민 투표를 진행 중이라고 19일 밝혔다.투표는 구민의 시선에서 올 한 해 중랑의 주요 성과와 변화를 되짚어 보고 구정에 대한 관심과 공감대를 높이기 위해 마련됐다. 투표는 30일까지 진행된다.구는 교육, 복지, 도시개발, 문화 등 구민 생활과 밀접한 분야에서 추진한 주요 정책과 사업 20개를 투표 후보로 선정했다. 참여자는 이 가운데 가장 공감하거나 인상 깊었던 사업 5개를 선택하면 된다.주요 후보 사업은 ▲민선 9기 출범 ‘중랑 대도약의 완성’ ▲교육경비보조금 160억원 지원 ▲‘중랑 동행 사랑넷’ 연결망 2배 확대 ▲SH공사 본사 이전을 위한 프로젝트리츠 설립 ▲면목선 도시철도 기본계획(안) 공청회 개최 ▲용마산 스카이워크 방문객 200만 명 돌파 ▲전통시장·골목상권 활성화 등이다.투표는 구청 홈페이지와 공식 소셜미디어(SNS)에 게시된 안내에서 참여할 수 있다. 구는 투표 참여자 중 경품 행사 참여와 개인정보 수집에 동의한 200명을 추첨해 1만원 상당의 서울사랑상품권을 증정할 예정이다. 당첨자는 12월 중 구 공식 SNS에서 발표한다.류경기 구청장은 “올 한 해 중랑구가 이뤄낸 다양한 변화와 성과를 구민 여러분과 함께 돌아볼 수 있어 뜻깊다”며 “구민 여러분이 직접 뽑는 10대 뉴스인 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.유규상 기자