정부 첫 철도지하화 종합계획안에 온수~인천 구간 반영



경인선 노선도. 인천시 제공

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127년간 인천 원도심을 가로막아 온 경인선 철길이 지하로 들어간다. 철도로 나뉜 생활권을 하나로 연결하고, 지상은 공원과 주거·상업공간으로 바꾸는 대규모 도시 재편이 추진될 전망이다.19일 국토교통부가 세종에서 개최한 ‘철도지하화통합개발 종합계획’ 공청회에서 국토연구원 컨소시엄은 경인선 온수역~인천역 22.7㎞ 구간을 신규 추진사업에 포함한 계획안을 공개했다.경인선 지하화는 현재 지상의 철도를 지하로 옮기고 기존 철도부지를 개발하는 사업이다. 인천시는 그동안 인천역~부개역 13.9㎞ 구간을 중심으로 지하화를 추진해 왔다.사업이 실현되면 가장 큰 변화는 철길로 단절된 원도심 생활권의 연결이다. 현재 경인선은 인천역에서 동인천역, 도원역, 제물포역, 주안역, 동암역, 부평역 등을 거치며 원도심을 동서로 가로지르고 있다.철도 양쪽 지역을 오가려면 지하보도나 육교, 철도 횡단시설 등을 이용해야 하지만, 철길이 사라지면 도로와 보행로를 새롭게 연결할 수 있다. 철도를 사이에 두고 떨어져 있던 주거지역과 상권, 공공시설을 하나의 생활권으로 묶을 수 있다는 의미다.지상 철도부지의 활용도 달라진다. 기존 선로와 철도시설이 차지하던 공간을 공원과 녹지, 보행로, 주거·상업시설 등으로 개발할 수 있게 된다. 철도 주변에 새로운 도로와 광장, 주민 편의시설을 조성하는 것도 가능해진다.특히 동인천역과 제물포역, 주안역, 부평역 등 원도심 주요 역세권의 변화가 기대된다. 철도부지를 중심으로 단절됐던 상권을 연결하고 주변 노후 주거지역과 연계한 도시정비사업을 추진할 수 있기 때문이다.인천역과 동인천역 일대에서는 내항 재개발과 원도심 관광·상업 기능을 연결하는 효과도 기대할 수 있다. 철길이 차지하던 공간을 보행 중심으로 재편하면 인천역과 차이나타운, 개항장, 내항을 잇는 접근성이 개선될 여지가 있다.시는 2040년까지 철도를 지하로 옮기고, 2045년까지 기존 철도부지 개발을 마무리한다는 계획이다.경인선은 1899년 개통한 우리나라 최초의 철도로, 인천의 산업화와 도시 성장에 중요한 역할을 해왔다. 그러나 도시가 확장되면서 지상 철길은 지역 간 이동과 원도심 개발을 제약하는 요인으로도 지적돼 왔다.박찬대 시장은 “오래 멈춰 있던 숙원을 하나씩 풀어가는 것이 ‘새로운 기준, 이제는 인천시대’로 나아가는 첫 걸음”이라며 “경인선을 땅 아래로 내리고, 지상은 시민께 돌려드리겠다는 약속을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.강남주 기자