올해보다 747억원 늘어…지역화폐 발행에 216억원



김포시청 전경. 김포시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김포시가 올해보다 747억원(4.21%) 늘어난 1조8482억원 규모의 2027년도 본예산안을 편성했다. 민선 9기 출범 후 첫 본예산안으로, 일반회계의 49.5%인 7936억원을 사회복지 분야에 배정했다.시는 이처럼 편성한 내년도 본예산안을 시의회에 제출했다고 20일 밝혔다. 일반회계는 1조6022억원으로 올해보다 7.11% 늘었고, 특별회계는 2460억원으로 11.40% 줄었다.시는 도비 보조율이 낮아지고 국고보조사업이 늘면서 시비 부담이 커졌다고 설명했다. 이에 자체사업의 필요성과 집행 가능성을 검토해 일부 사업비를 줄이고 추진 시기와 규모를 조정했다. 이렇게 확보한 재원은 국·도비 보조사업의 시비 부담분과 복지 등 필수 경비에 우선 배정했다.사회복지 예산은 올해보다 936억원(13.4%) 늘었다. 기초연금이 2083억원으로 가장 많고, 영유아보육료 지원 739억원과 생계급여 649억원이 뒤를 이었다. 아동기본수당 441억원, 장애인 활동지원급여 415억원, 주거급여 322억원도 포함됐다.산업·중소기업 및 에너지 분야 예산은 359억원으로 73.8% 증가했다. 지역화폐 발행 지원이 216억원으로 이 분야 예산의 60%가량을 차지한다. 중소기업 육성자금 지원과 소상공인 특례보증 출연금은 각각 25억원과 16억원이다.교통·물류 예산은 1562억원으로 6.52% 늘었다. 시내버스 공공관리제 운영 지원에 217억원, 더 경기패스에 182억원, 광역버스 준공영제에 124억원이 들어간다. 김포골드라인 운영을 위한 도시철도사업특별회계 전출금은 142억원이다.공공질서·안전 예산은 44.6% 증가한 126억원이다. 배수펌프장 유지·정비에 48억원, 신곡지구 자연재해위험지구 정비에 20억원을 잡았다. 교육 예산은 학교급식경비 지원 249억원을 포함해 410억원이며, 환경 예산은 1002억원이다.시의회는 오는 25일부터 12월 16일까지 열리는 제272회 정례회에서 예산안을 심의한다.강남주 기자