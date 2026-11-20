AI 로봇과 함께하는 미래, 얼마나 가까이 왔을까?



순천 로봇 AX 페스타 포스터

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순천시가 오는 21일 순천로봇교육과학관 일원에서 ‘2026 순천 로봇 AX 페스타’를 개최한다.이번 행사는 AX(인공지능 전환)를 비롯해 우주·방산 등 순천시 첨단산업을 소개하고, 시민들이 AI와 로봇 기술을 직접 체험할 수 있도록 마련했다.행사장은 ▲액티비티존 ▲챌린지존 ▲플레이존 ▲이벤트존 등 다양한 테마로 구성했다. 로봇 조작과 미션 체험, 로봇·드론 코딩 경진대회, 로봇 코스튬, 참여형 이벤트 등 40여 가지의 다채로운 프로그램이 운영된다.무대에서는 한국 유튜브 구독자 수 1위 크리에이터 김프로와 유백합의 토크콘서트, IT 전문가 김덕진 소장의 피지컬 AI 특별강연이 진행된다. 휴머노이드 로봇의 K-POP 댄스 공연도 마련돼 색다른 볼거리를 선사한다.또 아주대학교와 국립순천대학교 로봇 관련 학과 학생, AI 관련 기업들이 참여해 다양한 기술과 콘텐츠를 선보이는 전시·체험 프로그램도 운영한다.이날 같은 장소에서 큐브위성 체험캠프와 ‘꿈잡(JOB) 페스티벌’도 열려 참여자들은 우주기술 체험과 진로·취업 정보 등 다양한 프로그램을 경험할 수 있다.시 관계자는 “이번 행사가 시민들에게 AI와 로봇 기술을 경험하는 기회를 제공하고, 순천시 첨단산업의 비전과 경쟁력을 알리는 계기가 되길 바란다”고 말했다.순천 최종필 기자