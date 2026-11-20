AI 로봇과 함께하는 미래, 얼마나 가까이 왔을까?
순천시가 오는 21일 순천로봇교육과학관 일원에서 ‘2026 순천 로봇 AX 페스타’를 개최한다.
이번 행사는 AX(인공지능 전환)를 비롯해 우주·방산 등 순천시 첨단산업을 소개하고, 시민들이 AI와 로봇 기술을 직접 체험할 수 있도록 마련했다.
행사장은 ▲액티비티존 ▲챌린지존 ▲플레이존 ▲이벤트존 등 다양한 테마로 구성했다. 로봇 조작과 미션 체험, 로봇·드론 코딩 경진대회, 로봇 코스튬, 참여형 이벤트 등 40여 가지의 다채로운 프로그램이 운영된다.
무대에서는 한국 유튜브 구독자 수 1위 크리에이터 김프로와 유백합의 토크콘서트, IT 전문가 김덕진 소장의 피지컬 AI 특별강연이 진행된다. 휴머노이드 로봇의 K-POP 댄스 공연도 마련돼 색다른 볼거리를 선사한다.
또 아주대학교와 국립순천대학교 로봇 관련 학과 학생, AI 관련 기업들이 참여해 다양한 기술과 콘텐츠를 선보이는 전시·체험 프로그램도 운영한다.
시 관계자는 “이번 행사가 시민들에게 AI와 로봇 기술을 경험하는 기회를 제공하고, 순천시 첨단산업의 비전과 경쟁력을 알리는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
순천 최종필 기자
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