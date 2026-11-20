연말까지 주요 관광지 5곳 입장료 면제



드라마 촬영장



낙안읍성

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순천시가 20일부터 12월 31일까지 2027학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생을 대상으로 주요 관광지 5곳의 입장료를 면제한다.이번 무료입장은 학업과 시험 준비에 매진해 온 수험생들에게 격려의 마음을 전하고 다양한 관광명소에서의 여유로운 시간을 제공하기 위해 마련됐다.대상 관광지는 △순천만국가정원 △순천만습지 △낙안읍성 △뿌리깊은나무박물관 △드라마촬영장이다.순천시 소재 고등학교 재학생 및 졸업생 중 2027학년도 수능 응시자는 관광지 입장 시 수험표를 제시하면 무료로 입장할 수 있다. 고3 담임교사가 인솔하는 학생 단체는 수험표 확인을 생략한다.시는 이번 무료입장을 통해 수험생들이 시험의 부담을 내려놓고 친구들과 소중한 추억을 쌓으며, 익숙한 순천의 풍경 속에서 새로운 매력을 발견하길 기대하고 있다.시 관계자는 “긴 시간 자신의 목표를 향해 달려온 수험생 모두에게 응원의 박수를 보낸다”며 “순천의 아름다운 풍경을 천천히 둘러보면서 그동안 미뤄뒀던 즐거움과 여유를 누리길 바란다”고 말했다.순천 최종필 기자