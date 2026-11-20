연말까지 주요 관광지 5곳 입장료 면제
순천시가 20일부터 12월 31일까지 2027학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생을 대상으로 주요 관광지 5곳의 입장료를 면제한다.
이번 무료입장은 학업과 시험 준비에 매진해 온 수험생들에게 격려의 마음을 전하고 다양한 관광명소에서의 여유로운 시간을 제공하기 위해 마련됐다.
대상 관광지는 △순천만국가정원 △순천만습지 △낙안읍성 △뿌리깊은나무박물관 △드라마촬영장이다.
순천시 소재 고등학교 재학생 및 졸업생 중 2027학년도 수능 응시자는 관광지 입장 시 수험표를 제시하면 무료로 입장할 수 있다. 고3 담임교사가 인솔하는 학생 단체는 수험표 확인을 생략한다.
시 관계자는 “긴 시간 자신의 목표를 향해 달려온 수험생 모두에게 응원의 박수를 보낸다”며 “순천의 아름다운 풍경을 천천히 둘러보면서 그동안 미뤄뒀던 즐거움과 여유를 누리길 바란다”고 말했다.
순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지