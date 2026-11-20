서울시설공단 서비스 개선…장애인콜택시 아파트 자동 입출차도

남산 3호 터널

서울 남산 3호 터널 모습.

서울시 제공

서울시설공단은 남산터널 혼잡통행료 미납금 납부기간을 2배로 늘리고 장애인콜택시의 아파트 자동 입출차를 추진하는 등 생활밀착형 서비스 개선에 나섰다고 20일 밝혔다.

공단은 지난달부터 남산 1·3호 터널 혼잡통행료 미납금 납부기간을 기존 15일에서 30일로 연장했다.





공단은

“

스팸·스미싱 문자 증가로 미납 고지 안내를 제때 확인하지 못해 통행료의 5배인 1만원의 과태료를 부담하는 사례가 발생했다

”

며

“

이에 납부기간이 지나치게 짧다는 점에 주목했다

”

고 설명했다.

장애인콜택시 이용자의 이동 편의를 높이기 위한 아파트 단지 자동 입출차도 추진한다.





그동안 장애인콜택시는 영업용 택시와 달리 일반 번호판을 사용해 아파트 주차관리시스템에서 외부 차량으로 인식되는 경우가 있었다. 이 때문에 단지 출입 시 경비실 확인 등 별도 절차를 거쳐야 해 이용자가 대기하는 불편이 발생했다.





이에 공단은 장애인콜택시 698대의 차량 정보를 공공데이터로 개방해 아파트 주차관리시스템과 연계할 수 있도록 하고 있다.

공단은

‘

시민제안 통합 관리 플랫폼

’

도입을 추진해 시민의 제안이 실제 정책과 서비스 개선으로 이어지는 과정을 투명하게 공개할 계획이다.

한국영 서울시설공단 이사장은

“

시민이 겪는 작은 불편도 그냥 지나치지 않고 세심하게 살피는 것이 공공서비스의 기본

”

이라며

“

앞으로도 시민의 입장에서 불편의 원인을 먼저 찾고 실질적인 제도와 서비스 개선으로 연결해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다

”

고 말했다.

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